Daniel Osvaldo mandó lapidario mensaje a Cristiano Ronaldo

Daniel Osvaldo no solo jugó en la Juventus, sino que tuvo un paso importante por el Espanyol, Roma, Porto, Boca Juniors, entre otros. El delantero argentino, pero nacionalizado italiano, rompió su silencio al momento que le dio una entrevista a 'Marca'. Habló de varios temas, pero lo que más sorprendió fueron sus declaraciones acerca de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo.

"No me gustaría ser como Messi, vive en una cárcel de oro. Se puede comprar la TV más grande del mundo, pero luego no puede poner nunca un pie en el salón. ¿Para qué comprarte un Ferrari si para ir de casa al entrenamiento son 15 minutos? Nunca me ha importado el dinero, pero si fuera Messi nunca dejaría el fútbol porque es el mejor del mundo", aseguró Osvaldo, quien actualmente juega en el Talleres de Remedios de Escalada en la Superliga Senior.

No se olvidó de Cristiano Ronaldo. Osvaldo está feliz de que un jugador de la categoría de 'CR7' haya llegado a la Juventus. No se olvida que él también vistió esos colores y se muestra contento de poder haber celebrado varios títulos con la camiseta 'bianconera'. Sin embargo, aseguró que Cristiano no nació genio como sí lo ha hecho Lionel Messi.

"¿Ronaldo? Cristiano no ha nacido genio como Messi, es una máquina y exhibe más fuerza que talento, pero están al mismo nivel", culminó Osvaldo. Más allá de haber sido futbolista profesional, el delantero argentino se dedica a la música. Cabe destacar que con la camiseta de la 'Vieja Señora', Daniel Osvaldo logró anotar tres goles en 18 partidos.