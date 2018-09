Juventus: Cristiano Ronaldo cambia a Paulo Dybala por Federico Bernardeschi [VIDEO]

Federico Bernardeschi se viene ganando el respeto de Cristiano Ronaldo las últimas semanas, resulta que la relación entre el enganche italiano y el extremo luso ha mejorado de forma considerable. Generando así la sociedad 'Ronaldeschi', la dupla que le da resultados y está de moda en todo el 'Calcio Italiano'.

"Ronaldo es el mejor del mundo. Siempre lo he dicho: es un gran profesional y persona. Me inspiro en él por cómo ha construido su talento a través de la ética del trabajo. Es importante ayudarnos", destacó Bernardeschi cuando se confirmó el fichaje de Cristiano Ronaldo por la Juventus, haciendo 'clic' automáticamente con el ex Real Madrid.

Los datos que brinda la Serie A son reales porque: "En la primera fecha del fútbol italiano, ante el Chievo, el ex Fiorentina saltó al césped y marcó en el último instante el gol del triunfo de la Juve (2-3). Y ante el Frosinone, cerró el duelo (0-2) tras una contra eléctrica que inició Ronaldo y acabó Fede Bernardeschi", son asociaciones que se generan automáticamente en los entrenamientos y no hay porque discutir que ambos se llevan muy bien dentro del campo de juego.

Además, el técnico de Juventus, Massimiliano Allegri destacó al principal socio de Cristiano Ronaldo porque él fue quien gestó su contratación: "Bernardeschi entendió rápidamente que tenía que mejorar metal, física y técnicamente y ahora tiene un gran entusiasmo y poder físico", características que sirven para que la dupla con 'El Bicho' funcione a la perfección y se vea un fútbol en calidad los 90 minutos.

EL DATO:

Federico Bernardeschi compartió equipo con Juan Manuel Vargas en 2014, cuando militaba en la Fiorentina.