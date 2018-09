Exestrella de Boca Juniors se comparó con Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo es un referente para todos los que forman parte del mundo del fútbol. El crack de la Juventus volvió a ser tomado como ejemplo, esta vez fue Daniel Osvaldo, el exdelantero de Boca Juniors, quien se comparó con el goleador portugués a la hora de aceptar que en su etapa como futbolista nunca fue tan disciplinado y ambicioso como él.

"Hubo trabajo. Siempre me molestó que, como me gustaba el rock, enseguida me etiquetaban de que no me gustaba entrenar. 'Este seguro que se emborracha y se droga', dirían. No tiene nada que ver. Entreno mejor que todos, si no no hubiese podido estar diez años en Europa y en la selección de Italia. A mí me alcanzaba con lo que hacía, no quería ser el mejor del mundo y tampoco hubiese podido serlo", comentó el atacante de 32 años en una entrevista a 'Marca'.

En otro momento del diálogo, el exinternacional con la 'Azzurra' aseveró que se conformó con lo que logró hasta determinado momento en su carrera: "Algunos viven tan al 100% del fútbol y está genial, pero yo no quería. Eso me generó conflictos, porque la gente quería más de mí. 'No me molestes, loco, yo quiero ser así'".

Seguidamente vino su símil con CR7. "Cristiano no nació siendo un genio como Messi. Es una máquina, es más esfuerzo que talento, pero tiene el mismo valor. A Cristiano le gusta llegar a su casa y hacer 150 abdominales. A mí prender el fuego para hacer un asado", puntualizó.

EL DATO

Desde fines de febrero de este año Osvaldo juega para el equipo senior de Talleres de Córdoba.