Júlio Baptista: "Cristiano no la tendrá fácil, pues ahora tiene un rival de cuidado que es Modrić"

No hay que ser adivinos o tener una bola de cristal para darse cuenta que Cristiano Ronaldo no la tendrá nada fácil para honrarse con el premio The Best 2018. Pues, todos los focos ahora apuntan a Luka Modrić como el gran favorito a llevarse dicho galardón.

Júlio Baptista, exjugador del Real Madrid, fue uno de los primeros en llegar al Royal Festival Hall de Londres y dar su opinión sobre el próximo ganador al mejor jugador del mundo para la FIFA. 'La Bestia' lo tiene claro: el croata puede dar la sorpresa este lunes.

"A Cristiano Ronaldo se le ha sumado un candidato muy fuerte, que es Luka Modrić. Ha hecho una Champions League y una increíble Copa del Mundo", agregó Júlio Baptista, de 36 calendarios, quien actualmente milita en el CFR Cluj de Rumania.

🔊 @J_Baptista81, sobre el The Best y el Balón de Oro: "A Cristiano Ronaldo se le ha sumado un candidato muy fuerte, que es Modric. Ha hecho una Champions y un Mundial increíble" (vía @criscubero) #FIFAFootballAwards pic.twitter.com/wAa2lvCItN — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) 24 de septiembre de 2018

Es preciso mencionar que el premio The Best 2018 se otorga tras una votación de aficionados, entrenadores y capitanes y periodistas de todo el mundo. La gala comenzará a partir de la 1:00 p.m. (hora peruana) y podrás seguir las incidencias en Libero.pe

EL DATO:

Cristiano Ronaldo suma 5 Champions League en toda su carrera profesional.