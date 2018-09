The Best 2018 EN VIVO: Ceremonia al mejor jugador entre Cristiano Ronaldo, Modric y Salah

The Best es la ceremonia que organiza la FIFA anualmente y se llevará a cabo este lunes 24 de septiembre a la 1:00 p.m. (hora peruana) en el Royal Festival Hall de Londres. Los hechos serán transmitidos por DirecTV Sports, mientras que las incidencias las podrás ver en el minuto a minuto de Líbero.pe.

La gala en la que se premiará a los mejores deportistas ganadores de The Best FIFA Football Awards se llevará a cabo mañana, en medio de mucha expectativa. El máximo ente del fútbol en el mundo revelará los nombres de los ganadores en los siguientes rubros:

Premio The Best al jugador de la FIFA

Premio The Best a la jugadora de la FIFA

Premio The Best al entrenador de la FIFA de fútbol masculino

Premio The Best al entrenador de la FIFA de fútbol femenino

Premio The Best al guardameta de la FIFA

Premio Puskás de la FIFA

Premio a la Afición de la FIFA

Premio Fair Play de la FIFA

El primero de la lista es mención es el más esperado y tres finalistas son Cristiano Ronaldo, Luka Modrić y Mohamed Salah. CR7 quiere ganar consecutivamente este galardón, pero lo hecho por el croata, al ganar el premio de mejor jugador de la UEFA, podría hacer que haya un nuevo ganador en The Best.

Según medios españoles, Lionel Messi, una de las ausencias dentro del podio final, no asistirá al Royal Festival Hall de Londres, al igual que Cristiano. Muchas son las hipótesis que se han tejido en torno a la no presencia de ambas estrellas en el mencionado evento, pero todo sería por una decisión de la mano de sus clubes.

De la misma forma, también se dará a conocer el equipo ideal del año, once que fue elegido por miles de futbolistas profesionales alrededor del mundo. El fútbol peruano también será participe, pues la hinchada que acompañó a la Selección Peruana en Rusia 2018 lucha por el premio a mejor afición.

©️©️🇬🇧



"No lo esperaba, pero parece que el fútbol me ha recompensado. Es un honor estar nominado junto a compañeros tan respetados".



La emoción y los agradecimientos de 🇭🇷 Zlatko Dalić el día previo a competir por el #TheBest Entrenador 2018. #FIFAFootballAwards pic.twitter.com/235AVYP6AK — FIFA.com en español (@fifacom_es) 23 de septiembre de 2018

HORARIOS PARA VER THE BEST EN VIVO ONLINE

Perú, México, Panamá, Colombia y Ecuador: 1.00 p.m.

Estados Unidos: 1.00 p.m. (ET) / 10.00 a.m. (PT)

Honduras, Guatemala, R. Dominicana, El Salvador y Nicaragua: 12.00 p.m.

Bolivia, Paraguay, Venezuela y Puerto Rico: 2.00 p.m.

Brasil, Argentina, Uruguay y Chile: 3.00 p.m.

España, Italia, Francia, Alemania y Portugal: 8.00 p.m.

Internet: ¿Dónde seguir EN VIVO y EN DIRECTO ONLINE LA GALA THE BEST?

En Internet la gala The Best, Libero.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias al instante. Además, puedes ver el resumen de los hechos al finalizar.