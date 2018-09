FIFA The Best 2018 EN VIVO: Cuándo y dónde ver la Transmisión EN DIRECTO [GUÍA DE CANALES]

Este lunes desde la 1.00 p.m. / Hora peruana, en el Royal Festival Hall de Londres se llevará a cabo la ceremonia de la The Best de la FIFA para dar a conocer al mejor jugador de la temporada. Sigue la Transmisión EN VIVO ONLINE EN DIRECTO vía DirecTV Sports e ESPN.

El Premio The Best se lo disputan Cristiano Ronaldo, Mohamed Salah y Luka Modric, aunque es cierto que el mediocampista croata parte como el gran favorito para quedarse con el trofeo. El otro punto es que el portugués no asistirá a la ceremonia.

Sin embargo, el momento más esperado de la ceremonia, sobre todo para los peruanos, será cuando se entregue el Premio a la Afición de la FIFA. Todo el Perú estará atento pues ha sido nominado para recibir este reconocimiento. La hinchada peruana impresionó a todo el mundo durante Rusia 2018, pero no está solo tiene a los aficionados de Senegal y Japón y también a Sebastián Carrera, el único hincha de Puerto Montt que viajó más de 3.000 km para ver a su equipo.

🇨🇱 El hincha solitario

🇯🇵🇸🇳 Los seguidores cívicos

🇵🇪 El viaje de 40.000 fans



Últimas horas para votar por el Premio a la Afición 2018 👇



🗳️ https://t.co/T8x38pe8TI #FIFAFootballAwards pic.twitter.com/c4pahIp6zC — FIFA.com en español (@fifacom_es) 24 de septiembre de 2018

Después de haber visto luchar a la @SeleccionPeru durante la fase de clasificación y en estos 2 partidos, damos por hecho que no esperaremos 36 años para volver a ver a “la Blanquirroja” en un Mundial! PD. hoy, el periódico francés @lequipe rindió homenaje a la hinchada peruana pic.twitter.com/79vxOsnQUJ — La France au Pérou (@FrancePerou) 21 de junio de 2018

Otro de los premios a entregarse será el The Best al mejor entrenador de la FIFA de fútbol masculino. En esta categoría los nominados son Zinedine Zidane (tricampeón en la Champions League con el Real Madrid), Zlatko Dalic (finalista del Mundial con Croacia) y Didier Deschamps (campeón del mundo con la selección de Francia).

"I am truly living the best moments of my managerial career. It is a tremendous honour to be in the company of Deschamps, Zidane and other esteemed colleagues."@DalicZlatko reflects on being in the final three for #TheBest FIFA Men's Coach.#FIFAFootballAwards pic.twitter.com/qnRgXS0EQP — #TheBest (@FIFAcom) 23 de septiembre de 2018

Aquí te dejamos todos los reconocimientos que se entregarán en la ceremonia en Londres

LOS PREMIOS

Premio The Best al jugador de la FIFA

Premio The Best a la jugadora de la FIFA

Premio The Best al entrenador de la FIFA de fútbol masculino

Premio The Best al entrenador de la FIFA de fútbol femenino

Premio The Best al guardameta de la FIFA

Premio Puskás de la FIFA

Premio a la Afición de la FIFA

Premio Fair Play de la FIFA

VER The Best EN VIVO ONLINE | Horarios del mundo

Estados Unidos: 11:00 horas -Costa Oeste-; 14:00 -Costa Este-.

Perú, Colombia, Panamá, Jamaica, Ecuador y México: 13:00 horas

Venezuela, Bolivia, Haití y Cuba 15:00 horas

Argentina, Chile, Uruguay y Brasil 16:00 horas

Inglaterra, Portugal y Costa de Marfil 19:00 horas

España, Francia, Italia, República Checa y Croacia 20:00 horas

Bélgica, Alemania, Holanda y Polonia 20:00 horas.

Ucrania, Rumanía, Estonia, Finlandia y Grecia 21:00 horas.

Rusia, Bielorrusia, Turquía, Etiopía 21:00 horas.