Luka Modric es el favorito para ganar el premio The Best

No fue a la gala del Balón de Oro en 2012 y... perdió, lo mismo en los Premios UEFA de este año. Cristiano Ronaldo ha confirmado que no asistirá a la entrega del The Best, que otorga la FIFA, a celebrarse hoy (1:00 pm. / DirecTV y ESPN) en Londres.

Todo indica que el croata Luka Modric será virtual ganador del galardón a mejor futbolista de la temporada por encima del luso y el egipcio Mohamed Salah. Salvo una sorpresa, el volante del Real Madrid posará con la estatuilla en sus manos en el Royal Festival Hall.

Sería la cuarta de Luka en la temporada tras ganar el Balón de Oro del Mundial y los premios a mejor mediocampista y jugador del año de la UEFA. Al balcánico Solo le faltaría el Balón de Oro de la revista France Football, que se entregaría en el mes de enero del 2019.

Durante la ceremonia, la FIFA elegirá al vencedor de la categoría a “mejor afición” donde la hinchada blanquirroja, que estuvo presente en el Mundial, parte como favorito. ¡Vamos, Perú!