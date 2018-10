Didier Deschamps no volvió a convocar a Adrien Rabiot: "La situación es clara para mí"

Las buenas actuaciones de Adrien Rabiot en el Paris Saint-Germain, tanto en la Ligue 1 como en la UEFA Champions League, hacían presagiar que podría llegar a la selección de Francia. En el país europeo se creía que el incidente que ocurrió en la previa de la convocatoria para la Copa del Mundo de Rusia 2018 con el entrenador Didier Deschamps, había quedado en el olvido, sin embargo, parece que la rencilla continúa.

El campeón del mundo como jugador en Francia 1998 y como estratega en Rusia 2018, decidió - nuevamente - no incluirlo en la lista de nominados para enfrentar a la selección de Islandia (en un amistoso este 11 de octubre) y a la de Alemania (por la Liga de las Naciones de la UEFA este 16 de octubre).

"La situación es clara para mí. Saben lo que pasó y creo que todavía es demasiado pronto para recordarle su reacción. No quiero acentuar, pero tenemos que ser responsables de lo que hacemos y de lo que decimos. No tiene sentido para mí recordarle el grupo y lo que representa el jersey azul-blanco-rojo (camiseta). Pero mi posición no es radical ", exclamó en conferencia de prensa.

Deschamps también se refirió sobre los rendimientos de Paul Pogba, Ousmane Dembelé y Kylian Mbappé. Respecto al momento del jugador del Manchester United, Deschamps consideró que "no está preocupado. Paul sabe lo que espero de él. No podemos separar un rendimiento individual del rendimiento colectivo. Esto es válido para todos los jugadores. Lo que hacen en su club es importante, pero el entorno es diferente cuando se encuentran en el equipo de Francia", exclamó.

Por el lado del jugador del FC Barcelona indicó que tiene cualidades para desbaratar cualquier defensa. "Con el Barça hace un buen comienzo de temporada, marca goles mientras hay competencia. Depende de él ser consciente de todas las demandas del fútbol de alto nivel, y creo que aún no está completamente consciente de ello. Tiene cualidades para desestabilizar al oponente. Si es más eficiente, como lo es ahora, será aún mejor".

Finalmente, sobre la prominente 'joya' francesa del PSG, mencionó que ha tenido un buen inicio de temporada. "Hubo su suspensión que le molestó un poco. Debe de mantener sus cualidades para ser el mejor ejecutante. A veces tiene derecho a ser menos eficiente, obviamente espero mucho de él pero no vi ningún signo de descompresión. Sabe a dónde quiere ir y mucho mejor para el equipo de Francia", concluyó.

EL DATO

Lista de convocados de Francia:

Arqueros: Lloris, Areola, Mandanda.

Defensores: Pavard, Digne, Hernández, Kimpembe, Sakho, Sidibe, Varane, Zouma

Mediocampistas: Kante, Matuidi, Ndombele, Nzonzi, Pogba

Atacantes: Dembele, Fekir, Giroud, Griezmann, Lemar, Mbappe, Thauvin.