​​​​​​​Didier Deschamps defendió a Paul Pogba tras enfrentamiento con José Mourinho

Luego de la avalancha de críticas en contra Paul Pogba y José Mourinho por el supuesto enfrentamiento que protagonizan en la interna del Manchester United, el entrenador de la Selección de Francia, Didier Deschamps se refirió a su pupilo como un gran líder.

"Se echó muchas cosas a la espalda. Fue un líder. Cada vez que tuvo que hablar y expresarse, siempre fue muy positivo, las palabras que usa y la atmósfera y los sentimientos que surgen", explicó el estratega del vigente campeón del mundo a ‘The Guardian’.

Además, Deschamps aseguró que el tiempo que lleva dirigiéndolo en los ‘bleus’ es suficiente para conocer sus cualidades e incluso a su personalidad. "Lleva conmigo desde 2013, cinco años, y la forma en que funciona no es de él para sí mismo, sino de él como parte del grupo. Eso es muy importante". En el campo también hizo lo que debía hacerse", declaró.

En cuanto a los cuestionamientos en contra de Pogba y la supuesta falta de compromiso con el club inglés dio que no depende únicamente del volante francés, más bien es por el juego colectivo del equipo.

"No solo depende de Paul, sino también del equipo en el que se encuentra, la forma colectiva de jugar. Un jugador en solitario no hace que el equipo gane. El precio de su traspaso al Manchester United es ridículo... No fue fácil de digerir" , sentenció.

EL DATO

Este 11 de octubre, Francia jugará un amistoso ante Islandia. Mientras que, el 16 del mismo mes jugará ante Alemania por la Liga de Naciones.