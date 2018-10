José Mourinho habló sobre Zinedine Zidane como 'su posible reemplazante' en Manchester United

La oportunidad de desmentir a la prensa inglesa se dio hoy muy temprano en rueda de prensa del técnico de Manchester United, José Mourinho. Según se pudo conocer 'The Sun' había filtrado información de cajón sobre el posible reemplazante al entrenador portugués.

En la información que soltó el medio británico se señaló al ex dt del Real Madrid, Zinedine Zidane, como principal candidato para sacarlo del trono a 'Mou'. La necesidad de triunfos en Manchester United obligaría gastar un dineral para 'echar' al actual DT por malos resultados.

Mourinho mientras era consultado sobre el partido frente al Valencia de España por UEFA - Champions League, fue cuestionado sobre el tema 'Zinedine Zidane' y este señaló con el dedo a dos conocidos periodistas del 'The Sun' que también estaban en este evento: “Pregúntale a tu compañero que es quien ha escrito la historia. Ha metido un chip en mi teléfono para enterarse”, sonriendo en forma coloquial para justificar su conocida sátira en respuestas. Era el momento para desmentir la información, pero no lo hizo y pasó a lo más importante.

La previa de Champions League lo motiva para ver un futuro más exitoso: “Siempre es una buena semana si llega la Champions. Todos quieren jugar esta competición y no todos pueden hacerlo", además aprovechó para darle un 'palito' a los jugadores que no están dando todo su esfuerzo por el equipo: "No todos los futbolistas reaccionaron del mismo modo. No conozco a ningún futbolista que no dé el máximo cuando está en el campo. Igual que yo”, explicó Mourinho al cierre de la conferencia.

EL DATO:

José Mourinho terminará contrato con Manchester United a final de temporada.