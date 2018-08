Didier Deschamps anunció la convocatoria de Francia para enfrentar a Alemania y Holanda

La Liga de las Naciones de la UEFA: es el nombre del nuevo torneo que tendrá lugar en los meses de septiembre y noviembre del presente año y en junio del 2019 para los playoff, el cual forma parte del proceso de clasificación para la Eurocopa 2020.

De los 55 países participantes, Francia - quién pertenece a la Liga A - comparte el Grupo 1 junto a Alemania y Holanda: chocará el domingo 9 de septiembre ante la 'Naranja Mecánica', mientras que el martes 16 se medirá ante los 'teutones'.

El entrenador Didier Deschamps - campeón del mundo como jugador en Francia 1998 y como técnico en Rusia 2018 - llamó a los mismos jugadores que se consagraron en el país de Vladimir Putin a excepción del arquero del Marsella, Steve Mandanda, quién no ingresó a la lista debido a una lesión muscular: Benoit Costil, portero del Burdeos, tomó su lugar.

"No hay nada por encima de ganar un Mundial. Hemos aprovechado el momento de gloria, pero hay que volver a arrancar para un nuevo curso. Tenemos un estatus de campeones. Lo seremos durante cuatro años (...). Las expectativas son todavía más elevadas, pero ser campeón no es un peso, todo lo contrario. No nos vamos a quejar de serlo", explicó Deschamps.

Lista de convocados

Arqueros: Hugo Lloris (Tottenham), Benoît Costil (Burdeos) y Alphonse Areola (PSG).

Defensores: Benjamin Pavard (Stuttgart), Presnel Kimpembe (PaSG) Adil Rami (Marsella), Benjamin Mendy (Manchester City), Lucas Hernández (Atlético de Madrid), Djibril Sidibé (Mónaco), Samuel Umtiti (Barcelona), Raphaël Varane (Real Madrid).

Mediocampistas: N'Golo Kanté (Chelsea), Blaise Matuidi (Juventus), Paul Pogba (Manchester United), Corentin Tolisso (Bayern Munich) y Steven N'Zonzi (Roma).

Delanteros: Ousmane Dembélé (Barcelona), Olivier Giroud (Chelsea), Antoine Griezmann (Atlético Madrid), Kylian Mbappé (PSG), Thomas Lemar (Atlético de Madrid), Nabil Fekir (Lyon) y Florian Thauvin (Marsella).