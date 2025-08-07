Atención, Universitario: DT de Palmeiras rompe su silencio sobre posible salida tras conflicto con los hinchas

Abel Ferreira, técnico de Palmeiras, no está pasando por un buen momento con su club tras quedar eliminado de la Copa de Brasil contra Corinthians. Esto ha provocado que los hinchas del 'verdao' pidan la salida del DT y lo abucheen en el mismo estadio delante de todos. ¿Su continuidad se verá perjudicada? Esto es lo que dijo.

"Honestamente, no es el momento de pensar en esa última parte (sobre el futuro). Lo que es mejor para Palmeiras, no es el momento", expresó Ferreira al explicar su continuidad en el club paulista después del mal resultado en la copa local.

Abel Ferreira llegó a Palmeiras en el 2020 y salido campeón 10 veces en diferentes competiciones.

Por otro lado, Abel Ferraire explicó que haber aplaudido luego de escuchar las pifias y silbidos en el estadio, tras este último partido, no fue porque haya querido ser irónico, ya que entiende la molestia de los hinchas.

"Lo grabé, lo escuché y en ningún momento fui irónico. Siempre he pedido apoyo, que es lo que espero incluso en momentos difíciles. Perdimos un partido contra un rival y ganamos poco o nada. Y ahora nos toca a nosotros, la familia del Palmeiras. No lo fui, pero aprendí a serlo. Tengo sentimientos y emociones, y de verdad pedí el apoyo de nuestra afición. En ningún momento fui irónico", reveló en conferencia de prensa.

Además, se tomó el tiempo para calificar al Corinthians de André Carrillo, tras quedar eliminado de la Copa de Brasil ante su clásico rival paulista.

"Nadie quería perder contra un gran rival. Conocemos la historia, la rivalidad. Pero en el pasado reciente que hemos tenido como club, y por qué no decirlo, estamos siendo víctimas de nuestro propio éxito. Pero entiendo perfectamente la demanda. Ahora nos toca seguir alimentando el fuego de un club que hace 10 o 15 años estaba sin rumbo, desorganizado y endeudado", afirmó de forma contundente.

Por último, a pesar de todo lo malo, manifestó su deseo de continuar en el club y se enfocó en los próximos duelos, donde también está Universitario de Deportes, a quien enfrentará por los octavos de la Copa Libertadores.

"Depende de nosotros decidir qué queremos. Si seguir echando leña al fuego o dejar que se apague en los próximos días y seguir pedaleando, que es lo que hacemos, y en el momento oportuno, hacer lo mejor para el Palmeiras", culminó.