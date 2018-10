Callens en la previa del duelo con Chile: "Ningún partido es amistoso"

Se lo toma en serio. Y claro, no es para menos. Ha vuelto a la selección peruana después de más de dos años. Alexander Callens continúa con sus entrenamientos en Miami, pero ya pienso en lo que va a ser el primer partido con Chile. Eso sí, el 'chalaco' descartó que ante la 'Roja' vaya a ser un amistoso más.

"Pienso que ningún partido es amistoso. En todos los cotejos se trabaja serio y se sacan conclusiones, este es un momento muy bonito. La última generación de Chile salió a la luz y dio una buena impresión en la Copa Confederaciones. Tienen un estilo de juego y son muy buenos, pero hay que contrarrestar eso", declaró Alexander Callens en conferencia de prensa.

Acto seguido, el zaguero de la selección peruana habló de su presente. "Si me toca jugar, estaré contento y apoyando. He podido conversar con los que también juegan en la MLS, pues en pleno partido no se podía hablar mucho. Esto es más bonito porque compartimos momentos y creo que eso está muy bien. Las bajas duelen porque cualquier jugador es muy importante aquí, ahora que ha pasado esto hay que trabajar mucho más y darle la oportunidad a otros", añadió Callens.