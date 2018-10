Usain Bolt sobre su presencia en el fútbol: "es algo que siempre quise hacer"

El siempre querido y ganador del Atletismo, Usain Bolt, mediante una entrevista dejó en claro el motivo que lo hizo jugar al fútbol a sus 32 años (fichó este año por el Central Coast Mariners australiano)

“Es algo que siempre quise hacer. Me dije a mí mismo, ‘si puedo tener la oportunidad de hacerlo, entonces hazlo’ porque para mí es un reto y cuando tengo un reto, me recarga de energía. No sé dónde voy a ir así que realmente no me puedo marcar un objetivo para mí hasta el primer año”, aseguró Bolt sobre su pase al fútbol a la revista 'Stellar'.

Cabe señalar que Usain Bolt marcó este viernes un ‘doblete’ frente al Macarthur South West United, "Estoy aquí para dar lo mejor de mí, para aprender tanto como sea posible e intentar mejorar tan rápido como pueda para llegar a un nivel. Es mi reto personal”, agregó.

Asimismo, Bolt aseguró que siempre quiso vivir en Australia. "Vengo aquí cada año de vacaciones y nos relajamos. La gente aquí es muy agradable conmigo y no hay ningún fan loco. Hay un montón de fans aquí, pero son educados. Es similar a Jamaica. Me siento ligeramente normal", remarcó.

Sobre su decisión de de dejar el atletismo, Usain Bolt dijo: "Al final, no disfrutaba como cuando empezaba y gané mi primer y segundo oros. Sabía que si tenía que participar (en los Juegos Olímpicos) por una cuarta vez, no habría llegado porque me habría levantado por la mañana y habría decidido que no quería ir a entrenar. Hubo veces al final que me preguntaba a mí mismo, cuando estaba en la pista como muriendo, ‘¿Por qué estoy haciendo todavía esto?’. Cuando empecé a cuestionarme a mí mismo de esta manera, sabía que era el momento. Necesitaba parar”, finalizó el jamaiquino.