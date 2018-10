¡El verdugo de Neymar! Conoce la emotiva historia de Renzo Saravia antes de llegar a la Selección de Argentina

Como era de esperarse, el ‘Clásico de las Américas’ dejó muchas sensaciones y emociones, principalmente para Renzo Saravia, quien -al margen del resultado- cumplió uno de sus grandes objetivos con la Selección Argentina, luego de haber superado duros momentos en su carrera.

El responsable de la anulación de Neymar en la diversos trances del compromiso entre Argentina y Brasil, fue el lateral derecho del Racing, Renzo Saravia, señalado como el verdugo de la estrella del PSG, aunque en otros episodios fue ignorado y discriminado por algunos clubes.

“Le decían que iba a ser petiso, que no iba a tener estatura para jugar, no lo ponían. Me dieron el pase luego de hacer mucho lío y me lo llevé a Las Palmas, donde lo tenía al ‘Chiche’ Sosa de DT. Ahora aprendió a marcar. Me decía que los chicos en Belgrano no le daban bola, que estaba solo abajo de un árbol. Le dije que no abandonara y siguió”, reveló el padre de Renzo.

Además, contó que llegó a Racing sin que el entrenador Diego Cocca lo haya pedido, y luego de no ser considerado algunas fechas, Saravia insisió hasta encontrar la oportunidad de lucirse y llegar a la ‘albiceleste’.

“Me sentí cómodo marcando a Neymar. Sabía que me tenía que jugar la vida. Estoy muy feliz por este momento”, expresó el argentino de 25 años.

EL DATO

Desde noviembre del 2019, Renzo no ha dejado el once titular de Racing de Argentina.