¡Lo vuelve hacer! José Mourinho da otra polémica conferencia previo duelo ante Juventus [VIDEO]

Todas las conferencias de José Mourinho siempre dan que hablar. Previo duelo ante la Juventus, el entrenador del Manchester United, mostró de forma irónica su negativa de hablar con la prensa española por solo preguntar sobre Cristiano Ronaldo y Real Madrid.

Como es costumbre previo duelo de la Champions League, José Mourinho compareció ante los medios internacionales. "No me gusta esta rueda de prensa...no", comienza diciendo a los medios el técnico portugués.

Luego agrega. "No quiero hablar de Pogba. No quiero hablar sobre individualidades. No quiero hablar con los periodistas españoles porque solo están interesados en Ronaldo y Real Madrid, sabes, voy a jugar

contra uno de los mejores equipos del mundo. Eso es lo que me motiva. Lo que me trae aquí", dijo el entrenador del Manchester United.

José Mourinho de 55 años, dirigió al Real Madrid desde el 2010 al 2013, ganando una Copa del Rey, una liga y una Supercopa de España.

EL DATO

José Mourinho cumple su tercera temporada con el Manchester United.