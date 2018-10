Juventus vs Manchester United EN VIVO: con Cristiano Ronaldo, chocan por la Champions League

Juventus y Manchester United se enfrentarán en Inglaterra por la tercera jornada de la fase de grupos de la Champions League este martes por la tarde (2:00 pm / hora peruana) y promete ser un partidazo. El encuentro lo podrás ver EN VIVO por el canal de Fox Sports y, además, el minuto a minuto más completo lo puedes seguir por la web de Líbero. Cristiano Ronaldo será titular y volverá a jugar en Old Trafford luego de varios años.

El equipo local llega a este encuentro un poco golpeado debido al empate que le 'robó' el Chelsea en el último segundo del partido que jugaron por la Champions League el último fin de semana. En la fecha anterior de la Liga de Campeones, los 'Diablos Rojos' jugaron en casa y no pudieron vencer al Valencia. Igualaron sin goles y se empezó a especular sobre una posible salida de José Mourinho, pero hoy en conferencia de prensa aseguró que seguirá al mando del equipo y quiere seguir cuando su contrato se termine.

Juventus será visitante nuevamente y buscará la punta del grupo H de la competición. En el último partido de la 'Vieja Señora' por la máxima competencia de Europa a nivel de clubes fue en casa y goleó al Young Boys por un marcador de 3-0 con un 'hat trick' de Paulo Dybala. Cabe recordar que Cristiano Ronaldo no jugó ese cotejo por estar suspendido debido a la expulsión que sufrió en el debut ante Valencia en Mestalla. Ahora arrancará como titular y espera estar como una fiera para llevarse los tres puntos a Turín.

La última vez que ambos equipos se enfrentaron por Champions League fue en el año 2003. Exactamente el 25 de febrero por la última jornada de la fase de grupos de la competencia. En esa oportunidad, el United ganó en Italia por un marcador de 0-3. En ese partido, Ryan Giggs anotó un doblete en el primer tiempo y después Van Nistelrooy se encargó de sentenciar la goleada en la etapa complementaria.

¿Y las apuestas? Muchos preguntan últimamente por las cuotas que ofrecen las distintas casas de apuestas para este partido. El favorito, según Betsson, es Juventus. La escuadra italiana tiene una cuota de 2.55 por cada sol apostado. El empate tiene una cuota de 3.25, mientras que el triunfo de Manchester United está en 3.10. Habla, ¿le metes?

Tuesday night sees the resumption of #MUFC's most regular European rivalry... #UCL