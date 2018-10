Inter de Milán confirma la ausencia de Radja Nainggolan para el partido contra Barcelona

Inter de Milán pierde a una de sus principales figuras para el partido del miércoles ante el Barcelona por la Champions League. Ambos clubes se enfrentarán en el Camp Nou desde las 2:00 pm (hora peruana) y Radja Nainggolan no podrá tener minutos de juego debido a una lesión que sufrió en el último partido de la Serie A ante el AC Milan que terminó en triunfo para los 'neroazurri' con un gol de Mauro Icardi.

El encargado de dar la noticia fue Luciano Spalletti, director técnico del conjunto italiano. Luego de que el mediocampista belga se haya sometido a unas pruebas médicas en el Instituto Humanitas di Rozzano, ubicado en la ciudad de Milán, se ha dado a conocer que Radja Nainggolan no podrá ser tomado en cuenta para este trascendental duelo por la Liga de Campeones. Es algo lamentable para los intereses del Inter de Milán debido a la importancia y peligro que genera su presencia en el mediocampo del equipo.

"Los resultados confirman que ha sufrido un esguince en su tobillo izquierdo. El centrocampista belga será observado en las próximas semanas para ver cómo evoluciona", fueron las palabras que se han podido recoger del parte médico oficial del club. Cabe recordar que el belga se lesionó luego de un violento choque apenas a los 20 minutos con su rival Lucas Biglia. Intentó seguir en el campo de juego, pero no duró mucho y fue sustituido.

No solo el 'Ninja' está golpeado para este partido ante el Barcelona, sino que también hay dos jugadores que peligran su presencia en el partido. Estamos hablando de Marcelo Brozovic e Ivan Perisic. Ambos jugadores se retiraron con problemas físicos y desde el Inter de Milán han indicado que no han tenido que entrar a algún tipo de examen médico. Esto quiere decir que sus molestias no son de gravedad y podrían llegar sin problema alguno al partido contra Barcelona por la Champions League.