Champions League EN VIVO: programación de la tercera fecha de la fase de grupos

Luego de dos semanas de espera, el balón azul con estrellas blancas volverá a rodar en Europa. La Champions League vuelve para la tercera jornada de la fase de grupos. Esta iniciará este martes 23 de octubre con partidos muy interesantes. Ese día jugarán el Manchester United, Bayern Múnich, Juventus, Real Madrid, entre otros gigantes que tiene el viejo continente. La 'Casa Blanca' buscará recuperarse luego de la dolorosa derrota que recibió en Moscú luego de visitar al CSKA y caer por la mínima diferencia.

A primera hora, el Bayern Múnich saltará a la cancha del AEK de Grecia. El conjunto 'bávaro' intentará quedarse con los tres puntos para seguir con pie derecho su rumbo a la clasificación a los octavos de final de la competición. Este partido se jugará desde las 11:55 am (hora peruana) al igual que el Young Boys vs Valencia. Durante la tarde, 2:00 pm (hora peruana) será el turno del Real Madrid ante el Viktoria Plzen en el Santiago Bernabéu. Por este mismo grupo, jugarán Roma y CSKA en el Olímpico.

A la misma hora será turno del Manchester United y Manchester City. Ambos clubes afrontarán sus partidos con mucha responsabilidad ya que urgen del triunfo. El primero recibirá a la complicada Juventus de Cristiano Ronaldo. Sobre este partido, José Mourinho ha dejado en claro que "el favorito es la Juve". El otro Manchester, que es dirigido por Pep Guardiola, visitará al Shakhtar Donetsk en Ucrania. Ajax vs Benfica y Hoffenfeim vs Lyon también se jugarán durante la tarde este martes.

El día miércoles 24 será el debut de Thierry Henry como entrenador -en Champions League- de Mónaco. A primera hora, desde las 11:55 am (hora peruana), los franceses visitarán en Bélgica a Club Brujas. A la misma hora, pero en Holanda, el PSV recibirá en casa a un Tottenham que llega con los ánimos a topa luego de conseguir un importante triunfo en la Premier League como visitante. Cabe destacar que los de Ámsterdam golearon en su último partido de la Eredivisie.

Un poco más tarde, el mismo día, jugarán el Barcelona contra el Inter de Milán en el Camp Nou. Lionel Messi no estará en el partido por una lamentable lesión en el brazo, pero no será el único ausente ya que Radja Nainggolan no podrá estar en la visita por un esguince. Jefferson Farfán podría reaparecer en el Lokomotiv Moscú cuando enfrente en casa a Porto. El conjunto del peruano tiene la obligación de ganar si quiere seguir vivo en la Champions League. El Atlético Madrid protagonizará un partidazo en su visita a Dortmund, mientras que el Liverpool de Klopp tendrá la misión de ganar en casa al Estrella Roja de Belgrado. Otros partidos que se juegan a la misma hora son el Galatasaray vs Schalke y el PSG vs Nápoli.

PROGRAMACIÓN COMPLETA DE LA TERCERA FECHA DE LA FASE DE GRUPOS DE LA CHAMPIONS LEAGUE

MARTES 11:55 am

AEK - Bayern Múnich

Young Boys - Valencia

MARTES 2:00 pm

Ajax - Benfica

Hoffenheim - Lyon

Manchester United - Juventus

Real Madrid - Viktoria Plzen

Roma - CSKA Moscú

Shakhtar - Manchester City

MIÉRCOLES 11:55 am



Club Brujas - Mónaco

PSV - Tottenham

MIÉRCOLES 2:00 pm

Barcelona - Inter

Dortmund - Atlético Madrid

Galatasaray - Schalke

Liverpool - Estrella Roja

Lokomotiv - Porto

PSG - Nápoli