Manchester City vs Shakhtar Donetsk EN VIVO: con Sergio Agüero, juegan por la Champions League

Manchester City visitará este martes por la tarde (2:00 pm / hora peruana) al Shakhtar Donetsk en Ucrania por la tercera fecha de la fase de grupos de la Champions League. El partido lo podrás ver totalmente EN VIVO y gratis desde el canal de Fox Sports 2. Además, el minuto a minuto para que no te pierdas ninguna incidencia si no puedes ver el partido por la televisión lo tendrás en la web de Líbero. Sergio Agüero será titular y Kevin de Bruyne debutará en la competición tras la lesión.

El cuadro local, el Shakhtar Donetsk, llega a este partido totalmente motivado. Esto debido a que no pierde desde el 3 de agosto, día en el que visitó al Dinamo Kiev por su liga. En Champions League tiene dos puntos debido a los dos empates que ha conseguido. El primero fue ante el Hoffenheim en casa por un marcador de 2-2. Con el mismo resultado, pero en Francia, repartió puntos con el Lyon en la segunda fecha del torneo. Su último encuentro fue ante el Desna por la liga y ganó por la mínima diferencia.

A test run at the Metalist Stadium before the real one at the Metalist Stadium! #fcsdvcity #mancity pic.twitter.com/r4xeqIRP86