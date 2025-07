Con el mercado de pases abierto, los equipos de la Liga 1 trabajan (sobre la hora) para incorporar jugadores y disputar el Clausura. Alianza Lima decidió fichar a Sergio Peña, Gaspar Gentile, Josué Estrada y Alessandro Burlamaqui. Así como llegaron futbolistas, no se descartan que un par de nombres podrían buscar otros horizontes para tener regularidad.

En Hables de MAX, indicaron que con la llegada de Jorge Espejo a Sport Boys, la opción de conseguir el préstamo de Jhamir D' Arrigo crece. El entrenador, que asumirá la gerencia deportiva de la 'Misilera', tiene una buena relación con el hombre de Alianza Lima.

Además, explicaron que D' Arrigo no tiene minutos con 'Pipo' Gorosito y con la llegada de los refuerzos, sus opciones de jugar se disminuyen, por ello, la opción de ser prestado no desagrada al atacante de 25 años.

"Me dijeron de un jugador de Alianza Lima que le gusta. No es Matías Succar. Que no juega mucho. D' Arrigo... Vamos a ver. Él lo tuvo en Cantolao", expresó Gustavo Peralta.

"Podría ser, porque Alianza Lima, está buscando, tiene la posibilidad de prestar a D' Arrigo. Hay jugadores que no van a tener opciones, ayer (ante Gremio) no salió ni en lista", complementó Ana Lucía Rodríguez.

Jhamir D' Arrigo y su valor en el mercado de pases

Según se muestra en Transfermarkt, el valor de Jhamir D' Arrigo en el mercado de pases es de 500 mil euros. En el 2024, el jugador de 25 alcanzó el precio de 650 mil euros, el más alto de su carrera.

D' Arrigo llegó a Alianza Lima procedente de Melgar, donde fue figura. Puede cumplir la posición de extremo derecho, además de jugar por la banda izquierda, como interior.

Los números de Jhamir D' Arrigo en este 2025

Jhamir D' Arrigo disputó en total 18 partidos con Alianza Lima en este 2025, de las cuales 3 fueron por la Copa Libertadores y 15 por el Torneo Apertura. Registra 718 minutos en la cancha.