Aldo Corzo se despidió de Ferrari y le realizó importante pedido: "El último favor..."

La salida de Jean Ferrari de la administración de Universitario de Deportes es todo un hecho. Tras el anuncio de su partida, el dirigente se acercó a los jugadores del plantel para dar su mensaje de despedida, donde más de uno se sintió muy conmovido por las palabras y todo lo que implica este momento. Tras esto, Corzo tomó la palabra y le solicitó un gran favor.

Aldo Corzo se despidió de Jean Ferrari

Aldo Corzo, capitán, referente y líder de Universitario, tomó la palabra en representación de todo el plantel y respondió a Jean Ferrari con unas palabras emotivas, realizando una solicitud especial al aún administrador del equipo merengue.

"Me quiero despedir de todos ustedes y de la institución. Después de 4 años, fueron años maravillosos que he estado acá. Gracias a toda esta unión, hemos logrado que la institución esté donde está. A partir de ahora, me convertiré en un hincha más y los aplaudiré seguramente en los momentos como normalmente nos tienen acostumbrados de alegrías y festejos", dijo Jean en primera instancia.

Después de que Aldo Corzo respondió: "Sabemos que nos has ayudado bastante en este proceso. Obviamente, quisiéramos que sigas, es la verdad, pero sabemos que así es el fútbol. De parte de todos, para no hacerlo más dramático, darte las gracias", expresó el capitán de Universitario.

Aldo Corzo y su último pedido a Jean Ferrari

Por último, Corzo le pidió un gran favor a Ferrari: que Franco Velazco continúe el legado que Jean dejó, para mantener la continuidad y evitar que todo se desmorone."

"Y el último favor que te pedimos es que se quede Franco (Velazco), que siga esto, que no se rompa, que nos perdamos esto, que obviamente Dios quiera podamos alargarlo más. Así que nada Jean, gracias otra vez y que te vaya bien", culminó.