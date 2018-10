Pep Guardiola confirmó la vuelta de Kevin de Bruyne y elogió a Raheem Sterling

Pep Guardiola, director técnico del Manchester City, habló en conferencia de prensa lo que será el partido ante el Burnley de este fin de semana. Sorprendió a todos al revelar que Kevin De Bruyne volverá a las canchas luego de dos meses de ausencia debido a su penosa lesión que sufrió en la International Champions Cup, pero que no sabe si podrá aguantar los 90 minutos de juego. Además, también defendió a Raheem Sterling de las críticas y entiende que es bueno para su equipo así no haga goles.

Antes de hablar sobre sus jugadores, dejó en claro que su rival de turno será complicado. "Son unos maestros de los balones largos y las segundas jugadas. Lo hacen muy bien. Si tenemos que defender mucho tiempo en nuestro área vamos a sufrir, eso seguro", dijo el técnico catalán que pondrá en marcha la estrategia que sea necesaria para poder quedarse con los tres puntos y así seguir en lo más alto de la tabla de posiciones de la Premier League. El objetivo es lograr el bicampeonato.

Kevin De Bruyne está listo para regresar a las canchas. Reveló que ha estado entrenando con normalidad, pero que no lo va a arriesgar por miedo a que recaiga en su lesión. "Volverá, pero no sé si puede jugar 90 minutos. Ha entrenado bien durante dos semanas. Es un jugador muy importante para nosotros. Cuantos más seamos, más fuertes seremos. Además, no hay dudas de que él es muy importante. Delph también está de vuelta", habló sobre los que no han venido jugando. El único jugador que no estará disponible es Ilkay Gündogan.

Raheem Sterling ha sido criticado mucho por sus últimas actuaciones con el Manchester City y por haber fallado goles que normalmente se convierten, pero ahora ha sido elogiado por hacerle dos goles a España con la camiseta de Inglaterra. Sobre eso también quiso hablar Pep Guardiola: "¿es mejor porque marcó dos goles? Las críticas que ha tenido en este tiempo... En el Mundial jugó muy bien, buenos movimientos y velocidad. Tiene un gran carácter. Para los atacantes es importante marcar goles, pero la personalidad no depende de eso. Sigue siendo buen jugador marque o no marque. Sólo tiene 23 años y puede seguir mejorando".