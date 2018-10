La confesión de Eden Hazard que dolerá a Real Madrid

A pesar que Eden Hazard se esforzó en expresar su deseo por jugar en Real Madrid, el club español recibió una inesperada confesión de parte del delantero del Chelsea, aplacando los rumores de su fichaje.

Rectificando sus últimas revelaciones, el ‘Duque’ dejó en claro que su presente con el Chelsea podría extenderse hasta el final de su carrera, pues no tendría inconvenientes en retirarse del fútbol en el equipo que lo acogió desde junio del 2012.

“Soy muy feliz en este club, mi familia vive aquí, así que si no me voy a España no habrá ningún problema. Adoro a os aficionados y ellos me quieren a mí. Seré feliz si acabo quedándome”, enfatizó Hazard a la cadena británica ‘Sky Sports’.

Lo cierto es que, durante los últimos meses se ha señalado a Hazard como el salvador del equipo de Julen Lopetegui tras evidenciar la falta de gol desde la partida de la estrella madrilista, Cristiano Ronaldo.

EL DATO

Durante la estadía de Eden Hazard en Chelsea, el club inglés obtuvo dos veces la Premier League, una Copa de la Liga y otra FA Cup.