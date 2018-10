Julen Lopetegui aseguró que se siente respaldado por la directiva del Real Madrid

Julen Lopetegui llegó a Real Madrid en el mes de junio y hasta el momento no ha dejado clara una idea de juego que convenza a los aficionados 'merengues'. En los últimos días se habló que el estratega español estaría más cerca de dejar el puesto y abrir la puerta a otro estratega, pero esta mañana dio una conferencia de prensa previo al siguiente partido de la Liga Santander y confesó que la directiva de la 'Casa Blanca' lo está respaldando desde el primer día en que pisó el Estadio Santiago Bernabéu.

"Me encuentro bien, sin ninguna duda. Uno tiene que convivir con los picos que te presenta la temporada. Pero lo que tenemos que hacer ahora es centrarnos en el partido de mañana. No estoy pendiente de esto. Estoy pendiente del Levante y de que mis jugadores alcancen un punto bueno de juego. Esto no nos ayuda a ganar", fueron las primeras palabras de Julen Lopetegui al respecto. Al momento que le preguntaron sobre si se siente respaldado dijo: "absolutamente. Estoy tranquilo y centrado en mi trabajo".

El Real Madrid jugará este sábado desde las 6:00 am (hora peruana) ante el Levante en casa. Acerca del encuentro, Lopetegui admitió que el rival es duro. "Ha mejorado en todos los aspectos. Un partido que nos ilusiona muchísimo y que vamos a hacer todo lo posible por ganarlo. Es un rival que ha cambiado de sistema, muy bien estructurado. Pero nos centramos en nuestras fortalezas, confiando en nuestra plantilla", fue su apreciación sobre el partido que se viene el día de mañana.

También se dio un tiempo para hablar de posibles refuerzos a mitad de temporada, pero prefirió desviar el tema hacia el juego de mañana. "Estamos centrados en el partido de mañana. En este momento, nadie sabe lo que va a pasar esta temporada. La solución está en los jugadores que tengo. Tengo plena confianza en mis jugadores y pienso que vamos a hacer una gran temporada. Creo que vamos a hacer grandes partidos, centrándonos en el de mañana".