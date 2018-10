Aaron Ramsey podría dejar Londres para aterrizar en Madrid

Aaron Ramsey no es el típico jugador mediático que acapara las portadas en Arsenal como sí lo hacen Mesut Özil, Alexandre Lacazette o Pierre-Emerick Aubameyang, pero cada vez que aparece es para salvar a su equipo de la derrota.

Por tal motivo, el Real Madrid se ha fijado en el galés y buscará ficharlo en junio próximo, mes que acaba contrato con los 'gunners'. Gareth Bale sería el intermediario en la operación y lo habría recomendado para que llegue al Santiago Bernabéu.

Según informa el periodista inglés Ian McGarry en 'The Transfer Window', Ramsey figura en la órbita del Madrid. En tienda 'merengue' están buscando al sucesor de Luka Modrić, ganador del premio The Best, para que se encargue de manejar los hilos del equipo.

Es preciso mencionar que Bale lo habría recomendado a la directiva blanca para que lo fichen en junio. De esa forma, Ramsey se convierte en la segunda obsesión en Londres tras Eden Hazard, quien se derrite por jugar en el conjunto de Chamartín.

EL DATO:

Aaron Ramsey lleva diez años defendiendo los colores del Arsenal, donde ha conquistado 6 títulos.