Vinícius Junior: "Jugar en el Real Madrid no tiene precio"

Vinícius Junior brilló en el partido amistoso que disputaron las selecciones sub 20 de Brasil y Chile último sábado por la tarde. El encuentro terminó igualado a uno, el joven atacante de Real Madrid falló un penal, pero el nivel de juego que mostró fue superlativo en todo sentido. Estuvo siempre llevando el balón por la banda izquierda y se animó a hacer de las suyas con lujos que para haciendo con la camiseta del Castilla, la filial de la 'Casa Blanca'.

Sin embargo, en zona mixta prefirió hablar de cómo se siente en el Real Madrid. Habló para los micrófonos de 'AS' y dejó en claro que la experiencia que está teniendo es única ya que entrena y juega al lado de los mejores jugadores del mundo. "Siempre es bueno jugar entre los mejores y siempre es bueno estar con los mejores jugadores. Jugar en el Real Madrid no tiene precio. Es un sueño que siempre tuve", fueron las primeras palabras de Vinícius Junior.

Le preguntaron también sobre la falta de gol que está teniendo en el Real Madrid, que hay hinchas que esperaban más de él y, con los minutos que ha tenido, no pueden creer que hasta el momento no haya podido gritar un gol con la camiseta blanca. "Todo llegará, tengo que tener la cabeza tranquila y estar feliz. Yo soy muy feliz por mí y por mi familia de poder estar en el Real Madrid y con mis compañeros. No hay nada mejor que debutar en el Santiago Bernabéu en el partido ante el Atlético Madrid. El grupo que hay es muy bueno".

El joven delantero de 18 años confesó que llegará mejor físicamente a Madrid tras este parón por los amistosos internacionales. "Aquí estoy enfocado en la preparación en la fecha FIFA de selecciones y puedo hablar con brasileños y compartir experiencias. volveré mejor tras este parón de selecciones", dijo antes de hablar sobre Cristiano Ronaldo: "me gustaría haber podido jugar con él, pero ahora juego con muchos campeones del mundo, juego con Karim Benzema. Ahora ya no tengo que hablar de Cristiano", finalizó.