Eden Hazard reveló el motivo por el que se quedó en Chelsea y no fichó por Real Madrid

Una vez más, Eden Hazard expresó sus deseos de integrar las filas del Real Madrid, sin embargo, explicó que a pesar de estar cerca de fichar por el club ‘merengue’ en verano pasado, no lo hizo a pedido del Chelsea, su actual equipo.

“El Chelsea fue claro conmigo durante el verano. No podía irme del club. Y lo acepté. De todos modos... me quedase o me fuese, iba a ser feliz. No lamento esa decisión en absoluto”, enfatizó el delantero belga a ‘Telefooot’.

Además, Eden Hazard aseguró que determinó mantenerse en los ‘blues’ principalmente por el cariño que tiene hacia el equipo de Maurizio Sarri, pues aseguró que cuando cambie de club lo hará llevando buena relación con Chelsea.

“Lo que no quería en ningún momento es enfrentarme con el Chelsea por todo lo que me ha dado. Salí de Lille de una buena manera y quiero hacerlo igual aquí”, declaró el ‘Duque’, dejando en claro su posición con la escuadra de la Premier League.

EL DATO

Eden Hazard juega en el Chelsea hace 6 años, llegó a la Premier League desde el 2012.