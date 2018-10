Atlético Madrid busca a Cesc Fábregas y al delantero revelación de la Serie A

Atlético Madrid quiere volver a ganar la Liga Santander y para eso ya está pensando en algunos nombres que podrían llegar para el mes de enero, cuando se vuelva a abrir la ventana de transferencias. El cuadro 'colchonero' está buscando a un mediocampista para reforzar la zona medular y poder crear más peligro sin tener que preocuparse tanto en la zona defensiva. Es por eso que están empezando a seguir a Cesc Fábregas. Además, también está en busca de un delantero. Se habla de Edinson Cavani, pero en las últimas horas apareció el nombre de Krzysztof Piatek, goleador del Genoa.

Cesc Fábregas, actual jugador del Chelsea y ex Barcelona, no está teniendo las oportunidades que quisiera en el equipo de Maurizio Sarri. Y por eso se negaría a renovar su contrato y buscaría un nuevo equipo. Este sería el primer fichaje del Atlético Madrid para la siguiente parte de la temporada que iniciará en enero. Sin embargo, no la tendrá nada fácil ya que desde el Chelsea han asegurado que desde ahora tendrá más minutos en el terreno de juego e irá alternando posición con Barkley, que es habitual titular en el esquema de Sarri a pesar de que su contrato termina el 30 de junio.

En el caso del delantero centro, el equipo que es dirigido por Diego 'El Cholo' Simeone está buscando a un goleador nato, que dentro del área no falle nada. Diego Costa se está lesionando de manera continua y, hasta el momento, Kalinic no ha demostrado tener el olfato goleador que necesita el equipo madrideño. Antoine Griezmann no puede solo y le están buscando a un compañero ideal. Krzysztof Piatek tiene 23 años y juega en el Genoa. Viene anotando de manera continua en casi todos los partidos y ya lleva trece goles en apenas ocho encuentros. Su club lo ha tasado en 60 millones de euros.

Es así que el presidente del Atlético Madrid, Enrique Cerezo, empezará a preparar los millones para invertir en el próximo mercado de fichajes que será en enero del 2019. Falta poco menos de tres meses y en su lista de posibles refuerzos, los dos en mención están en las primeras posibilidades. Todo dependerá de una buena reunión entre los representantes de los futbolistas y ambos clubes. Si llegan a un buen acuerdo, Fábregas y Piatek jugarán el resto de la temporada en el cuadro 'colchonero'.