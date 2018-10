Eden Hazard: "Me gustaría volver a trabajar con Mourinho"

Por estos días, Eden Hazard se encuentra concentrando con Bélgica. El '10' de los 'Diablos Rojos' viene de ser otra vez una de las figuras de su selección en el triunfo por 2-1 ante Suiza. Pero el volante se dio tiempo para hablar de un extécnico que lo dirigió en su club, el Chelsea.

En una entrevista concedida a un medio de su país, el jugador 'blue' habló de José Mourinho. El técnico portugués coincidió con el jugador de 27 años cuando en el 2013, tomó la dirección técnica del club inglés por tres temporadas.

“Si me preguntaran ahora por un entrenador con el que me gustaría volver a trabajar, diría que Mourinho”, mencionó Hazard para el diario HLN. Además, el belga agregó que "no me arrepiento de muchas cosas, pero una de las que sí, es de no haber podido trabajar más con Mourinho en el Chelsea”.

Pero a la vez, el jugador fue consciente que en la última temporada del club inglés bajo la era del portugués no fue nada buena ya que aseguró lo siguiente: "No ganamos nada y entramos en una rutina de entrenar sin divertirnos. Fue lo mejor para todos que la colaboración llegara a su final”.

El exjugador del Lille de Francia reveló que "si los resultados son malos, él (José Mourinho) comienza a criticar a sus jugadores, pero logré aceptarlo. Si ganas, Mourinho es el mejor entrenador que te puedas imaginar”.

Según diversos medios, el actual técnico del Manchester United es es candidato a volver a ponerse el buzo del Real Madrid ante la mala campaña que viene teniendo Julen Lopetegui al frente del cuadro merengue.