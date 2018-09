Sergio 'Kun' Agüero y su legado que va dejando en Inglaterra con el Manchester City

Todo un crack. Sergio Agüero no será un jugador más para los hinchas del Manchester City. El argentino de 30 años fue titular y marcó un gol con los 'citizens' por lo que sigue cosechando elogios en todo el mundo. Y vaya que no es para menos ya que con su anotación de hoy, suma 205 tantos a lo largo de su paso por el City. Pero no solo eso, ha entrado en la historia de los 10 máximos goleadores históricos de la Premier League.

El 'Kun' apareció a los 32 minutos para iniciar la goleada del Manchester City sobre el Cardiff por la sexta jornada en Inglaterra. El argentino sigue alcanzando récords ya que acumula 300 partidos con su club, marcó su gol número 205, acumula tres títulos de Premier League y tres Copa de la Liga. Además, entró a la lista de los 10 máximos goleadores históricos y se ubica en la tercera casilla, solo por detrás de Alan Shearer y Wayne Rooney.

Agüero hizo su debut oficial con el City el 15 de agosto de 2011. Tras estar más de siete años con los 'citizens', en estos últimos días se hizo oficial su renovación que será extendido hasta el 2021. El delantero de 30 años de edad quiere seguir dejando huella en tierras inglesas.

Sin duda que uno de los goles más recordados y gritados de Agüero por la afición del club, es aquel tanto que se dio en los descuentos contra el Queens Park Rangers en el 2012 y que llevó al equipo a ganar su primer título en la máxima categoría del fútbol inglés después de 44 años de sequía.

Manchester City venció al Cardiff por 5-0 con goles de Sergio Agüero, Bernardo Silva, Gundogan y un doblete de Mahrez. Los 'Citizens' se ubican momentáneamente en la segunda ubicación con 16 unidades tras disputar la sexta fecha de la Premier League. En la siguiente jornada serán locales ante el modesto Brighton.