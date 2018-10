Eden Hazard confesó que sería "muy feliz" jugando en Real Madrid

No es novedad que Eden Hazard habla mucho de su futuro. El futbolista nacido en Bélgica habló sobre la posibilidad de jugar en Real Madrid la siguiente temporada y aseguró que sería muy feliz si se llega a dar esa opción. A pesar de eso, también le dio tranquilidad a los fanáticos del Chelsea ya que si no llega a fichar por la 'Casa Blanca', seguiría muchos años más en el cuadro londinense para seguir peleando en los primeros lugares de la Premier League.

"Permíteme decirlo de esta manera: si alguna vez juego para el Real Madrid, seré muy feliz y, si no puede ser, pues seré feliz en el Chelsea. Ahí lo tienes", fueron las primeras palabras de Eden Hazard luego del partido que tuvo con la Selección de Bélgica. ¿Qué quiso decir entonces? Se entiende que el 'Duque' quiere jugar sí o sí en el cuadro español y, si no llega a concretarse esa opción, renovará con el cuadro dirigido por Maurizio Sarri por varios años más.

En las últimas semanas se viene hablando de que José Mourinho no seguirá en el Manchester United y la gente de Real Madrid lo quiere de vuelta. El estratega portugués ya dirigió a Hazard cuando estaba en el Chelsea y justo ese momento quiso recordar el atacante belga: "no me arrepiento de nada de lo que he hecho en toda mi carrera. Si hubiera algo, sería de no haber seguido más tiempo con Mourinho. Pudimos hacer grandes cosas, pero entramos en una dinámica negativa. Si me preguntaras por un técnico con el que volvería a trabajar es con Mourinho".

Estas declaraciones podrían hacer que Florentino Pérez empiece a frotarse las manos. El mandamás del Real Madrid está encantado con la opción de que José Mourinho vuelva a las riendas del cuadro madridista y se quiere reforzar también con Eden Hazard. Si ambos quieren trabajar juntos, le podrían devolver las alegrías a los aficionados 'merengues' para la siguiente temporada. Todo dependerá también de cómo responda el equipo que actualmente es dirigido por Julen Lopetegui. ¿Llegará Hazard a Madrid para la siguiente temporada?

DATO

Eden Hazard dejó en claro que no dejará al Chelsea en enero.