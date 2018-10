N'Golo Kanté está en la mira del Real Madrid para la siguiente temporada

Real Madrid está convencido de que esta temporada no ha empezado con el pie derecho. No está satisfecho con lo que viene haciendo tanto en la Liga Santander como en la Champions League y entienden que las jugadas deberían empezar por el mediocampo siempre. Ante el constante cambio que hace Julen Lopetegui en la zona medular del campo, el presidente Florentino Pérez apuntó el nombre de N'Golo Kanté para la siguiente temporada. Quiere ganar todo y conoce de la importancia que tiene el mediocentro francés en el terreno de juego.

Según informa 'Le10Sport', el conjunto blanco quiere hacerse con los servicios del campeón del mundo con Francia en la última Copa del Mundo. No será una operación sencilla debido a que el Chelsea es dueño del pase del mediocampista hasta final de temporada del 2022/2023. Esto no sería problema para Florentino Pérez, que moverá los millones para tenerlo, pero todo dependerá de cómo vayan las negociaciones entre ambas partes. Además, el Real Madrid no es el único equipo que está tras los pasos de Kanté.

Otro de los clubes que está en la lista de posibles destinos para el mediocampista francés es el Paris Saint-Germain. Desde hace bastante tiempo están que lo siguen desde París y uno de los detalles por los cuales podrían convencerlo es que estaría más cerca de su familia debido a que es un club que se encuentra en la capital de su natal Francia. Cabe destacar que el Chelsea ya dijo que no se sentará sobre la mesa para negociar por una de sus estrellas, pero todo hace indicar que finalmente aceptarán abrir negociaciones.

El Real Madrid no está conforme con Marcos Llorente. Sienten que Carlos Casemiro está solo en esa zona del mediocampo defensivo y, aunque Toni Kroos ha estado alternando en esa posición, quieren tener a alguien que pueda acompañar al brasileño. Es así que N'Golo Kanté podría llegar al fútbol español y así seguir ganándose un nombre en la élite del fútbol mundial. Por el momento, el único objetivo del francés es seguir creciendo futbolísticamente y está en una edad para hacerlo.