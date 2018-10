Alexis Sánchez ya no quiere seguir en el Manchester United

En Manchester United todo está en el ojo de la tormenta. Los principales protagonistas de esta novela son José Mourinho y Paul Pogba. Se ha venido hablando mucho de una posible destitución del estratega portugués y de una salida del mediocampista francés. Al futbolista se le ha vinculado tanto con la Juventus como con el Barcelona, pero lo cierto es que por el momento sigue en los 'Diablos Rojos' y estará ahí hasta el final de esta temporada a menos que llegue una oferta irrechazable en el mes de enero.

No es el único. Otro de los jugadores que también se está cansando de defender los colores del Manchester United es Alexis Sánchez. El chileno estuvo en boca de todos hace unos meses cuando los de Old Trafford casi se van a la guerra con el Manchester City para tenerlo entre sus filas. Al parecer, la salida del Arsenal le ha jugado en contra ya que no ha tenido un buen desenvolvimiento con la camiseta del United. Ahora, el atacante mapocho quiere salir del equipo y le ha pedido a su agente que le busque un nuevo equipo.

El contrato que tiene Alexis Sánchez con el Manchester United finaliza en 2022 y su salario es astronómico: 20 millones de euros al año. Esas cifras son espectaculares, pero las que tiene él como jugador del United no son tan buenas debido a que ha jugado 25 partidos oficiales con los 'Diablos Rojos', pero solo ha podido anotar cuatro goles. Además, asisitió en seis ocasiones. Es decir, participa de un gol para el Manchester cada dos partidos, como mínimo.

Según el diario 'Daili Mail', el extremo de la Selección Chilena le ha pedido a su agente que empiece a buscarle un nuevo equipo para la siguiente temporada. Aguantaría hasta el término de esta temporada, pero luego se marcharía. José Mourinho no lo pone de titular y a las justas tiene minutos en el campo de juego. Su último tanto se lo marcó al Newcastle en la victoria agónica por 3-2 luego de empezar perdiendo por un marcador de 2-0. ¿Increíble, no?