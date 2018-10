Paul Pogba admitió que Eden Hazard es el mejor futbolista de la Premier League

Manchester United y Chelsea se enfrentarán este sábado desde las 6:30 am (hora peruana) y Paul Pogba, una de las principales figuras de los 'Diablos Rojos' repasó un poco lo que significa este tipo de partidos. Sin embargo, lo que más llamó la atención de la entrevista que dio para 'Sky Sports' fue que endiosó a Eden Hazard y aseguró que es, quizás, el mejor jugador que tiene la Premier League.

"Puedes ver que esta temproada el Chelsea tiene mucha posesión y, obviamente, están ganando. Además, tienen un personaje que no puedes perderte: Eden Hazard. Dicen que está 'on fire', probablemente es el mejor jugador de la Premier League actualmente", fueron las palabras al respecto del mediocampista francés campeón del mundo. Sin duda alguna la rivalidad entre ambos clubes es grande, y eso lo entiende muy bien Pogba.

"Estos partidos son los mejores para jugar. Te enfrentar a los mejores jugadores, a un gran club con una gran historia... Uno juega al fútbol para disputar estos grandes encuentros. El equipo va bien, logramos remontar al Newcastle en casa. Necesitábamos los puntos, necesitamos más puntos", empezó a decir acerca del partidazo que ambos clubes ofrecerán en Stamford Bridge la mañana del sábado.

Paul Pogba no estaría preocupado si empiezan perdiendo el partido, ya que aseguró que uno nunca sabe lo que pasará en la Premier League. "Eso es lo que la convierte en la liga más interesante del mundo. 2-0 abajo, volver a 3-2... es una locura. El partido no termina hasta los 90 minutos, no puedes parar porque cada situación puede cambiar. La Premier League es una locura, tienes que concentrarte durante los 90 minutos y siempre en cada lance tienes que dar tu vida".