Histórico del United arremete contra Pogba, a quien acusa de "vender" a Mourinho

Otro referente en el Manchester United se suma al tren de críticas hacia Paul Pogba, quien arremetió contra José Mourinho hace unos días. En esta oportunidad, Louis Saha desenvainó su espada a la hora de referirse a su compatriota, quien está en la 'boca del lobo'.

Louis Saha, quien defendió los colores de los 'Red Devils' durante cinco temporada, criticó duramente a Pogba por no aparecer en momentos decisivos y, además, porque le faltó el respeto a 'The Special One'. Dichas declaraciones vienen causando un gran revuelo.

"Creo que lo ha hecho a propósito y no creo que sea correcto. Ejerce presión sobre el entrenador con estos comentarios, que debería hacerlo en el vestuario con Mourinho delante. Sabe que la gente lo cuestionará, así que no debería hacerlo", disparó Saha.

Asimismo, el exjugador de Everton y Tottenham, por citar algunos clubes históricos de la Premier, defendió el estilo de juego de 'Mou' y aseguró que el luso está capacitado para dirigir al United. "Es un hombre inteligente. Definitivamente tiene apoyo dentro del club, entre los jugadores, que lo mostraron el fin de semana", añadió.

EL DATO:

Paul Pogba tiene un valor en el mercado de 90 millones de euros, según el portal 'Transfermarkt'