José Mourinho podría pegar la vuelta a Real Madrid tras malos resultados de Julen Lopetegui

Real Madrid no vive días para sonreír. El plantel está unido, pero los resultados en la cancha no se vienen dando. Julen Lopetegui llegó a la 'Casa Blanca' a horas de iniciar el Mundial Rusia 2018. Florentino Pérez confió en él debido al nivel que fue mostrando con la Selección de España. Sin embargo, hasta el momento no es de la aprobación de los hinchas. Todo inició con la Supercopa de Europa que perdieron ante el Atlético Madrid y ahora, en la Liga Santander, no vienen teniendo un buen inicio.

Es por esta razón que ya empiezan a sonar algunos nombres para reemplazar al estratega español. Antonio Conte fue despedido del Chelsea al inicio de la pretemporada de este nuevo curso y está en busca de trabajo. Se dice que podría llegar al Real Madrid, pero en las últimas horas nombraron a José Mourinho. ¿Volverá 'Mou'? El portugués no está viviendo un buen momento en el fútbol de Inglaterra y podría pegar la vuelta al Santiago Bernabéu.

Como se conoce, José Mourinho está peleado con casi todo el plantel del Manchester United. Uno de los principales jugadores, Paul Pogba, dejó de ser el capitán del equipo por decisión del entrenador y eso molestó mucho al mediocentro francés. Otro de los factores que el fanático del United no está soportando es ver a Alexis Sánchez como suplente y que le de pocos minutos. Fue justamente el atacante chileno quien le dio el triunfo de manera agónica a los 'Diablos Rojos' en el último partido de la Premier League.

La hinchada del Real Madrid no tendría problemas en ver nuevamente a Mourinho dando indicaciones para los merengues desde el banquillo de suplentes. El portugués ya conoce al equipo, las instalaciones y exigencias tanto de los aficionados como de los directivos. Además, un punto a favor que tiene, la confianza que lleva con Florentino Pérez -presidente del club- es buena. ¿Empezarán a borrar el nombre de Lopetegui en Madrid?