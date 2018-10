Julen Lopetegui jugará su permanencia en el Real Madrid ante el FC Barcelona

La última vez que el Real Madrid perdió cuatro partidos de las primeras once fechas de la Liga Santander fue en la temporada 2005/06, cuando Florentino Pérez terminaría renunciando a la presidencia del club blanco tras una serie de cuestionamientos. "El club necesitaba un cambio, un revulsivo, y creo que era oportuno este revulsivo en la figura del presidente. He maleducado a la plantilla plantilla, creo que los he confundido", fueron sus declaraciones de aquel entonces.

Pero no solo se trata de una mala racha por parte del cuadro del Santiago Bernabeú, las alarmas se encienden debido a la ausencia de gol: no ha anotado en los últimos 4 encuentros; una situación considerada delito y que no llegó a pasar mientras estuvo en la plantilla el astro portugués, Cristiano Ronaldo.

La sorpresiva derrota sobre el final por parte de Deportivo Alavés causó un gran sinsabor en la dirigencia. Florentino Pérez tuvo un intercambio fuerte de palabras con José Ángel Sánchez (director general ejecutivo del Real Madrid) siendo el tema principal: la permanencia de Julen Lopetegui.

Queda claro que para la cúpula la rescisión del contrato del ex entrenador de la selección de España no sería lo más idóneo, sin embargo, se han trazado dos fechas para el levantamiento del equipo: ante Levante y Plzen, ambos en el Santiago Bernabéu. Ganar los dos cotejos serviría para llegar 'finitos' al Camp Nou el próximo 28 de octubre, no obstante, una fatídica derrota trastocaría todo lo ideado.

EL DATO

Julen Lopetegui no fue la primera opción para Florentino Pérez, quién trató de convencer a Mauricio Pochettino y Massimiliano Allegri e incluso a Antonio Conte y al joven entrenador alemán Julian Nagelsmann, sin embargo, todos dijeron que no.