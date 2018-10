Barcelona vs Valencia EN VIVO ONLINE: fecha, hora y canal por la jornada 8 de la Liga Santander

Barcelona vs Valencia chocarán desde Mestalla por la fecha 8 de la Liga Santander este domingo 7 de octubre. El cuadro catalán tiene la oportunidad de tomar ventaja en la punta luego de la derrota de Real Madrid (ante Alavés), uno de sus más cercanos perseguidores. Partido va desde las 13:45 y será transmitido EN VIVO ONLINE VÍA Directv Sports. También puedes seguir todas las incidencias por Líbero.pe.

Valencia recibe al Barcelona en Mestalla en un duelo cargado de tensión, ya que si el equipo local busca prolongar su mejor momento del curso, tras ganar en Anoeta y empatar en Manchester United, el cuadro dirigido por Ernesto Valverde necesita una sólida reacción después de tres jornadas sin ganar en LaLiga.



Por su parte, el Barcelona, a pesar de que llega como líder del campeonato, intentará trasladar la imagen ofrecida ante el Tottenham (2-4) en Inglaterra para disipar las dudas surgidas en la competición nacional.

🎙 Consulta las declaraciones más destacadas de Ernesto Valverde en la previa del #ValenciaBarçahttps://t.co/EiPOaAgx9O — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) 6 de octubre de 2018

El Valencia ha recuperado esta semana las mejores sensaciones del curso pasado. Primero con la victoria en San Sebastián ante la Real Sociedad, que supuso la primera del curso, y después con su valioso empate en Old Trafford contra el Manchester en la segunda jornada de la Liga de Campeones.



El entrenador del Valencia, Marcelino García Toral, tiene la baja por lesión de Santi Mina y ha prescindido por decisión técnica de Ferran Torres, Rubén Vezo y Diakhaby.



Marcelino, que nunca ha ganado al Barcelona como entrenador en LaLiga, podría recuperar para el once inicial a Carlos Soler, que descansó en Inglaterra, y a Kevin Gameiro en detrimento de Francis Coquelin y Mitchy Batshuayi.



En el resto de posiciones no se esperan cambios, ya que el entrenador asturiano parece haber encontrado en Garay y Paulista a su pareja de centrales preferida y Piccini y Gayà ocuparían las bandas derecha e izquierda, respectivamente.



El francés Geoffrey Kondogbia y Dani Parejo comandarán al equipo en el centro del campo con Gonçalo Guedes, Gameiro y Rodrigo Moreno como referencia en ataque.



🎞📊 ESTADÍSTICAS | ¿Quieres saberlo todo sobre el #ValenciaBarça?



Te ponemos al día con la central de datos de @bwin_es 🤓 pic.twitter.com/PKk5PNBsHW — Valencia CF 🦇💯 (@valenciacf) 6 de octubre de 2018

Tras exhibir un gran juego en su estreno como visitante en la Liga de Campeones ante el Tottenham Hotspurs (2-4), el Barcelona retoma el pulso a la Liga con el objetivo de refrendar las buenas sensaciones ofrecidas en Wembley.



Tendrá que hacerlo en otro escenario exigente como es Mestalla, donde intentará poner fin a un racha de tres jornadas sin conocer la victoria, tras sus empates ante el Girona (2-2) y el Athletic Club (1-1), en el Camp Nou, y la derrota contra el Leganés (2-1) en Butarque.



Pese a esos tres tropiezos, el Barça mantiene el liderato de LaLiga Santander, aunque ahora compartido con el eterno rival, el Real Madrid. Ambos encabezan la clasificación con 14 puntos, uno más que el Sevilla y 2 más que Atlético de Madrid y Betis.



Para este partido, el técnico del conjunto azulgrana, Ernesto Valverde, seguirá sin poder contar con Sergi Roberto, que sufre una elongación en el recto anterior de la pierna derecha, y Samuel Umtiti, con una lesión en el cartílago de su rodilla izquierda. Además, Sergio Busquets, Gerard Piqué y Luis Suárez acabaron con molestias el último partido de 'Champions'.

Valverde, por tanto, tendrá que mover el once en Valencia. Semedo y Jordi Alba serán los lateral mientras que Lenglet y Piqué volverían a formar en el eje. En el caso de que el central catalán no se recupere, Vermaelen sería su relevo.



En el centro del campo, Rakitic podría retrasar su posición para hacer de Busquets y Coutinho la suya para acompañar en la medular a éste y a Arthur y posibilitar la entrada de nuevo en el once de Dembélé como extremo izquierdo.



Si finalmente el técnico extremeño da descanso a Luis Suárez, Munir sería el hombre que acompañaría a al francés y Messi en la punta de ataque. EFE

ALINEACIONES POSIBLES BARCELONA VS VALENCIA

Valencia: Neto, Piccini, Garay, Paulista, Gayà, Kondogbia, Dani Parejo, Carlos Soler, Guedes, Gameiro y Rodrigo Moreno.

Entrenador: Marcelino

Barcelona: Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Rakitic, Arthur, Coutinho; Messi, Munir y Dembélé.

Entrenador: Ernesto Valverde

Hora: 13:45

Escenario: estadio de Mestalla

HORARIOS DEL PARTIDO BARCELONA VS VALENCIA

Argentina : 3:45 p.m. (DirecTV Sports)

Perú: 1:45 p.m. (DirecTV Sports)

México : 1:45 p.m. (SKY Sports)

Colombia : 1:45 p.m. (DirecTV Sports)

Ecuador : 1:45 p.m. (DirecTV Sports)

Chile : 3:45 p.m. (DirecTV Sports)

España : 8:45 p.m. (beIN Sports, Movistar Partidazo)