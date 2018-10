Real Madrid vs Viktoria Plzen ONLINE EN DIRECTO: fecha, hora y canal por la fase de grupos de la Champions League

Real Madrid vs Viktoria Plzen chocan desde las 14:00 horas este martes 23 de octubre por el grupo G de la Champions League. Julen Lopetegui se juega la permanencia en el banquillo de la 'casa blanca' tras su paupérrima campaña en la Liga Santander. La transmisión va EN VIVO ONLINE por ESPN.

El Real Madrid se ampara en la Liga de Campeones, su competición preferida, para buscar una salida a su crisis, cinco partidos sin vencer y tres derrotas consecutivas que tienen a Julen Lopetegui al borde del despido y con la obligación de golear al modesto Viktoria Pilsen.

El deseo de cuerpo técnico y plantilla de convertir en punto de inflexión un encuentro en principio cómodo para el vigente campeón de Europa, contrasta con la búsqueda de un técnico y el momento en el que la directiva madridista planea dar el relevo a Lopetegui. Nadie dentro del club asegura que se vaya a sentar en el Camp Nou el domingo en el 'clásico'. El actual entrenador perdió su crédito en Moscú y desde esa derrota no ha sido capaz de reconducir el rumbo.

Las cinco derrotas en doce partidos disputados dejan a Lopetegui como el técnico con peores resultados de las dos etapas de Florentino Pérez al mando del Real Madrid. Se mantiene en el cargo y dispone de una oportunidad para hacer resucitar a su equipo, que ha marcado un gol en ocho horas de juego y evidencia problemas graves de puntería y defensivos. Lo necesita también en 'Champions' tras el inesperado tropiezo en Moscú (1-0) que le dejó tercero de grupo.

El Levante fue el primero que conquistó el Santiago Bernabéu esta temporada y en Europa el Real Madrid encadena 26 encuentros sin perder de local en una fase de grupos. El modesto Viktoria puede pagar los platos rotos y Lopetegui no pensará en que es semana de clásico. Saldrá con todo en busca de goles que le permitan seguir en su puesto.

Devolverá la titularidad en portería a Keylor Navas, con la posibilidad de incendiar el debate tras las últimas actuaciones sin trascendencia alguna de Thibaut Courtois. En defensa es donde sufra su única baja, con Dani Carvajal. Nacho entrará como novedad, bien de lateral o de central por un Varane desconocido ante el Levante. Si es junto a Ramos, Odriozola ocuparía la banda derecha.

En el centro del campo regresa al once Toni Kroos como lo harán en ataque Gareth Bale y Karim Benzema. Lopetegui tiene decisiones que tomar, jugar con tridente o con dos puntas. En función de ello aparecerán en el once jugadores como Isco o lo hará Mariano. Marco Asensio parece destinado al banquillo por su bajón de rendimiento.

El Viktoria Pilsen, colista del grupo G de la Liga de Campeones con un punto, tras el empate logrado con el CSKA de Moscú en la primera jornada, prosigue su tercera campaña en la competición europea con un viaje a Madrid que despierta la ilusión de todos sus jugadores.

Tras la abultada derrota por 5-0 en Roma en la segunda jornada, los checos han pasado página y sueñan con arrancar un resultado positivo en su visita al Santiago Bernabeu. "Vamos a Madrid con un objetivo claro. Tendremos en cuenta la calidad del equipo contrario, que es extraordinaria", comentó el entrenador, Pavel Vrba, en declaraciones a la web del club.

El combinado que prepara el ex técnico de la selección nacional viajó a Madrid con todo el equipo, confirmó a Efe Vasek Hanzlik, portavoz del club, si bien hay algunas dudas de última hora sobre el estado de algunos jugadores.

El técnico checo podrá contar con su principal ariete ofensivo Michal Krmencik, que lleva siete goles en los doce partidos disputados en su Liga. El Pilsen es actualmente segundo de la tabla en la liga checa, tras el Slavia de Praga, aunque no ha conseguido ganar ninguno de sus últimos tres encuentros fuera de su estadio Doosan Arena. EFE.

ALINEACIONES POSIBLES ALIANZA LIMA VS VIKTORIA PILSEN

Real Madrid: Keylor Navas; Odriozola, Nacho, Sergio Ramos, Marcelo; Casemiro, Kroos, Modric, Isco; Bale y Benzema.

Viktoria Pilsen: Kozacik; Rezník, Hejda, Hubník, Limberský; Procházka, Hrosovský; Kolar, Horava, Kovarik; y Krmencík.

Árbitro: Orel Grinfeld (ISR).

Estadio: Santiago Bernabéu.

Hora: 14:00

TRANSMISIÓN A NIVEL MUNDIAL REAL MADRID VS VICTORIA PILSEN

Argentina ESPN Play Sur, ESPN Sur

Bélgica Proximus 11+

Bolivia ESPN Sur, ESPN Play Sur

Brasil Esporte Interativo Plus

Chile ESPN Sur, ESPN Play Sur

Ecuador ESPN Play Sur, ESPN Sur

Francia RMC Sport en direct

Alemania DAZN, TeleClub Sport Live

Honduras ESPN Norte, ESPN Play Norte

Italia Sky Sport Football, Sky Calcio 4, SKY Go Italia

México ESPN Norte, ESPN Play Norte

Panamá Flow Sports 2, ESPN Play Norte, ESPN Norte, Flow Sports App

Paraguay ESPN Sur, ESPN Play Sur

Perú ESPN Play Sur, ESPN Sur

Portugal Eleven Sports 5 Portugal

España Movistar Liga de Campeones, Movistar+

Estados Unidos Univision Radio, UniMás, B/R Live, Univision NOW, Univision Deportes En Vivo

Uruguay ESPN Sur, ESPN Play Sur

Venezuela ESPN Sur, ESPN Play Sur