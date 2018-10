Cristiano Ronaldo: "Tiene razón Isco, no se puede seguir llorando por mí en Real Madrid" [VIDEO]

Cristiano Ronaldo habló en conferencia de prensa después de haber hecho el reconocimiento de campo en 'Old Trafford', el delantero portugués tuvo palabras para todas las preguntas que se les formulando, destacando entre ellas las palabras de Isco Alarcón hacia él después del pésimo momento actual del Real Madrid.

Resulta que Isco Alarcón hoy señaló lo siguiente: "Se lleva hablando de eso toda la temporada. No podemos estar hablando de quien no está. Echo de menos a Bale, a Carvajal cuando no están. Hay soluciones de sobra para hacer goles. No podemos llorar de alguien que no ha querido estar aquí", ante la consulta por la ausencia de Cristiano Ronaldo.

Horas después, aprovechando a Cristiano Ronaldo sentado frente a los periodistas, se le recordó textualmente las palabras de 'El Malagueño' contra 'CR7', cosa que sorprendió al luso y respondió: "Muy bien, me parece muy bien, no se puede llorar, tiene razón". Generando un silencio en la prensa que acudió porque era algo impensado lo respondido por 'Ronaldísimo'.

Además, para cerrar una conferencia de prensa para el recuerdo, Cristiano Ronaldo se refirió a su motivación en los premios individuales: "No estoy obsesionado con los premios individuales. Pienso en mis primeros meses en la Juve que fueron fantásticos, la adaptación está siendo perfecta y eso es lo que cuenta. Gané muchos títulos en mi carrera, así que no es un problema".

EL DATO:

El último partido de Cristiano Ronaldo frente a Manchester United fue el 05 de marzo del 2013.