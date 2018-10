Cristiano Ronaldo está de vuelta en 'Old Trafford' para el duelo entre Juventus y Manchester United [VIDEO]

A primeras horas del día se presentó Juventus con Cristiano Ronaldo a la cabeza de esta comitiva, se fueron rápidamente a la ciudad de Manchester y procedieron a realizar el previo reconocimiento de campo, situación que se enfocó en 'el morbo por Cristiano Ronaldo'. El delantero portugués vuelve a su casa en Inglaterra después de 5 años.

Lo cual fue muy emocionante en cada palabra brindada: "Es especial volver a Manchester. Aquí tengo muchos recuerdos de victorias y afecto, y en particular con Sir Alex Ferguson, a quien le envío un gran abrazo. Es una persona que me ayudó mucho", precisión que funciona en Cristiano Ronaldo como primeras palabras para su regreso a 'Old Trafford'.

Continuando con una breve mención por su actualidad en Juventus, remarcando que fue una buena decisión haber salido del Real Madrid: "En la Juve estoy muy bien. Todos, desde los compañeros de clase hasta las personas, me ayudaron a insertarme y realmente estoy disfrutando la experiencia Juve". Y también fue claro cuando se refirió a su ex equipo.

"No quiero comparar Real y Juve. Ambos son dos clubes fantásticos. Estoy feliz de ser un gran equipo como Juve, el nuevo capítulo de mi vida, después de Real y Manchester". Haciendo una distancia en lo correspondiente a la actualidad de Julen Lopetegui y compañía.

EL DATO:

Juventus y Real Madrid se estarán enfrentando mañana a las 2:00 p.m - HORA PERUANA.