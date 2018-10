Isco y su fulminante mensaje sobre Cristiano: "Nunca quiso estar aquí"

Tras la salida de Cristiano Ronaldo a Turín, Isco Alarcón ha tomado mayor protagonismo en el Real Madrid. El volante español ahora es el encargado de patear los tiros libres en el cuadro 'merengue' y de manejar los hilos en el equipo.

Como se sabe, el Madrid no pasa por un buen momento y la prensa señala que la falta de gol se debe a la ausencia de Cristiano. Ante ello, Isco salió al frente para dejar en claro que los únicos responsables de los resultados son lo que están y no los que decidieron irse.

"Echo de menos a (Gareth) Bale o a (Dani) Carvajal cuando no están. Hay soluciones de sobra para hacer goles. No podemos llorar de alguien que no ha querido estar aquí", respondió Isco, volante 'merengue', al ser consultado por Cristiano Ronaldo.

Cabe recordar que el Madrid buscará mañana levantar cabeza ante el Viktoria Plzeň por la Champions League. Los dirigidos por Julen Lopetegui están decididos a borrar la imagen que dejaron el último fin de semana: derrota ante el Levante por LaLiga.

EL DATO:

Cristiano Ronaldo conquistó 16 títulos con el combinado 'merengue'.