Juventus vs Manchester United EN VIVO: Con Ronaldo, horarios, canales, señal en directo y formaciones por Champions League | GUÍA TV

Juventus y Manchester United EN VIVO ONLINE: revivirán uno de los mejores clásicos del fútbol europeo este martes 23 de octubre (2.00 p.m. - hora peruana / vía FOX Sports, Movistar + Liga de Campeones 3 y Univisión Deportes) en el mítico Old Trafford ('El Teatro de los Sueños') por la tercera fecha del grupo H de la Champions League 2018-19. El partido marcará el regreso de Cristiano Ronaldo ante la hinchada de los 'diablos rojos'.

El portugués Cristiano Ronaldo regresará este martes a Old Trafford para medirse con el Manchester United, el club en el que hizo historia entre 2003 y 2009, y lo hará hambriento de goles, tras debutar en la Champions League con la Juventus con una decepcionante expulsión en la visita frente al Valencia.

El retorno de Cristiano Ronaldo

Después de cumplir con la sanción de la UEFA contra el Young Boys, Cristiano Ronaldo llega a la tercera jornada del grupo H decidido a estrenar su cuenta goleadora en esta Champions League, donde ya registra 121 anotaciones y es el máximo artillero histórico.

En la conferencia previa, Cristiano Ronaldo evitó pronunciarse por la crisis del Real Madrid y prefirió darle más importancia al partido que sostendrá la Juventus frente al Manchester United.

“No tengo que hablar de otros clubes, pero todos saben mi historia con el Real Madrid. No es el momento adecuado sabiendo el partido que tenemos mañana. A mí no me corresponde hablar de las crisis de los demás”, dijo Cristiano Ronaldo.

El feudo del Manchester United nunca será un campo normal para el astro luso, ya que con los 'diablos rojos' anotó 118 goles en seis años y conquistó la Champions League de 2008, afirmándose como uno de los mejores jugadores del mundo y ganando el primero de sus cinco Balones de Oro.

El astro de la Juventus obtuvo dicho galardón tras la espectacular campaña de 2008, en la que firmó 31 goles en la Premier League y 8 en la Copa de Europa, incluido un perfecto cabezazo en la final ganada en la tanda de penaltis contra el Chelsea.

Thanks for the warm welcome. Always feel at home here. pic.twitter.com/Tr5gny5Z5A — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) 22 de octubre de 2018

Ahora, se enfrentará a su exequipo (Manchester United) como flamante comandante de la Juventus, por el que firmó este verano tras marcar la historia del Real Madrid con cuatro Champions League y 451 goles en nueve años.

Juventus apuesta a ganar la Champions con CR7

La Juventus invirtió 112 millones de euros para hacerse con los servicios de Cristiano Ronaldo, con el objetivo de dar el último paso hacia la consecución de la anhelada Champions League, tras perder dos finales en los últimos cuatro cursos, contra el Barcelona en Berlín 2015 y el Real Madrid en Cardiff 2017.

El portugués llega en buen estado de forma a Old Trafford, tras quedarse trabajando con el Juventus durante las dos semanas del parón de selecciones y ver puerta en los últimos dos encuentros ligueros disputados, contra el Udinese y el Génova.

En total, lleva cinco tantos en nueve partidos ligueros y está destacando por la manera en la que logró adaptarse a los ritmos del fútbol italiano, más bloqueado tácticamente con respecto a la Liga española.

Sin embargo, Cristiano Ronaldo quiere marcar la diferencia en la Champions League, su competición favorita, y la cita con el Manchester United, con el que mantiene un profundo vínculo emotivo, supone una gran motivación.

Desde su salida en 2009, Cristiano Ronaldo solo volvió a Old Trafford en una ocasión, en los octavos de final de la Champions League 2013, con la camiseta del Real Madrid, y dejó su huella.

Tras marcar en el 1-1 de la ida en el Bernabéu, Cristiano Ronaldo anotó en el coliseo de Manchester United el gol del 2-1 que clasificó a los blancos para los cuartos de final.

Pese al gran respeto recíproco, Cristiano Ronaldo siempre salió con resultados positivos cuando se midió con el Manchester United; también en 2017, cuando conquistó con el Real Madrid del técnico francés Zinedine Zidane la Supercopa de Europa (UEFA).

This is why we ♥️ #UCL nights at Old Trafford!



For more classic match action v Juventus, join #MUTV and watch our 'Red Rivalries' feature on demand now: https://t.co/Jybnk2FaRl pic.twitter.com/HEx5kXt1It — Manchester United (@ManUtd) 22 de octubre de 2018

DATO: Mario Mandzukic es baja por lesión en la Juventus.

'Mou' le es fiel al Manchester United...

José Mourinho, entrenador de los 'diablos rojos', acalló con las informaciones que le sitúan como uno de los posibles sustitutos de Julen Lopetegui en el Real Madrid, y aseguró que está "muy feliz" en Manchester United.

"Estoy feliz aquí. Estoy feliz con mi contrato y me gustaría quedarme después de que acabe. Solo pienso en el United", expresó el portugués.

Alexis Sánchez baja en Manchester United

Asimismo, aseguró que el chileno Alexis Sánchez no formará parte de la plantilla que enfrentará a la Juventus: "Los jugadores que han entrenado hoy son los que están. No hay nada que esconder. Alexis está fuera", confirmó Mourinho.

HORARIOS, PAÍS POR PAÍS: JUVENTUS VS. MANCHESTER UNITED

Perú: 2.00 p.m.

México (Centro): 1.00 p.m.

México (Pacífico, Sonora): 12.00 p.m.

México (Noroeste): 11.00 p.m.

Costa Rica: 1.00 p.m.

Ecuador: 2.00 p.m.

Estados Unidos (Los Ángeles): 12.00 p.m.

Estados Unidos (Texas): 2.00 p.m.

Estados Unidos (Miami): 3.00 p.m.

Colombia: 2.00 p.m.

Argentina: 4.00 p.m.

España: 9.00 p.m.

España (Islas Canarias): 8.00 p.m.

Uruguay: 4.00 p.m.

Paraguay: 4.00 p.m.

Chile: 4.00 p.m.

Brasil: 5.00 p.m.

Bolivia: 3.00 p.m.

Venezuela: 3.00 p.m.

Canadá: 3.00 p.m.

Guatemala: 1.00 p.m.

Honduras: 1.00 p.m.

Italia: 9.00 p.m.

Francia: 9.00 p.m.

Alemania: 9.00 p.m.

Inglaterra: 8.00 p.m.

GUÍA DE CANALES TV: JUVENTUS VS. MANCHESTER UNITED

Perú: Fox Sports Cono Sur.

España: Movistar+ y Movistar Liga de Campeones 3.

Estados Unidos: Univision Radio, B/R Live, Univision Deportes En Vivo, Univision Deportes, Univision, Univision NOW, Watch TNT, TNT USA.

Colombia: Fox Sports Cono Sur.

Argentina: Fox Sports Cono Sur.

México: Fox Sports Cono Norte, FOX Play Norte.

Chile: Fox Sports Cono Sur

Ecuador: Fox Sports Cono Sur.

Uruguay: Fox Sports Cono Sur.

Bolivia: Fox Sports Cono Sur.

Brasil: TNT Go, Esporte Interativo Plus, TNT Brazil.

Canadá: DAZN.

China: PPTV Sport China.

Paraguay: Fox Sports Cono Sur.

Costa Rica: Fox Sports Cono Norte y FOX Play Norte.

Dinamarca: Viaplay Denmark y TV3+ HD.

República Dominicana: Fox Sports Cono Norte y FOX Play Norte.

Inglaterra: BT Sport 4K UHD, BT Sport 2, BT Sport Live y BBC Radio 5 Live.

El Salvador: Fox Sports Cono Norte y FOX Play Norte.

Francia: RMC Sport 2 y RMC Sport en direct.

Bélgica: Vier y Proximus 11+.

Alemania: DAZN y TeleClub Sport Live.

Guatemala: FOX Play Norte y Fox Sports Cono Norte.

Honduras: FOX Play Norte y Fox Sports Cono Norte.

Italia: Sky Calcio 2, SKY Go Italia y Sky Sport Uno.

Japón: DAZN.

Corea del Sur: SPOTV ON.

Holanda: Ziggo Sport Golf.

Nueva Zelanda: SKY Go NZ y Sky Sport 1 NZ.

Nicaragua: FOX Play Norte y Fox Sports Cono Norte.

Panamá: FOX Play Norte y Fox Sports Cono Norte.

Venezuela: FOX Play Norte y Fox Sports Cono Norte.

FOX Sports: JUVENTUS VS. MANCHESTER UNITED

Movistar: canal 501

DirecTV: canal 604

Claro TV: canal 61

FOX Sports HD: JUVENTUS VS. MANCHESTER UNITED

Movistar HD: canal 744

DirecTV HD: canal 1604

Claro TV HD: canal 517

Movistar + España: JUVENTUS VS. MANCHESTER UNITED

Movistar Liga de Campeones 3: DIAL 186.

ALINEACIONES PROBABLES: JUVENTUS VS. MANCHESTER UNITED

Manchester United: David De Gea, Eric Bailly, Christopher Smalling, Ashley Young, Luke Shaw, Nemanja Matic, Paul Pogba, Fred, Marcus Rashford, Anthony Martial y Romelu Lukaku.

Entrenador: José Mourinho.

Juventus: Wojciech Szczęsny; João Cancelo, Leonardo Bonucci, Giorgio Chiellini, Alex Sandro; Rodrigo Bentancur, Miralem Pjanić, Blaise Matuidi; Federico Bernardeschi, Paulo Dybala, Cristiano Ronaldo

Entrenador: Massimiliano Allegri.