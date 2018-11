Zlatan Ibrahimovic: "La Premier League está sobrevalorada"

Cuando su próximo destino tenía más pinta de ser el fútbol chino o la MLS, Zlatan Ibrahimovic se dio el lujo a los 34 años de llegar a la competencia considerada la más difícil del mundo: la Premier League.

El Manchester United fue su destino allá por el 2016. Su llegada se dio a pedido de José Mourinho y pese a su veteranía, logró anotar 17 goles en la liga inglesa y solo una complicada lesión le impidió seguir rompiendo las redes rivales con la camiseta mancuniana.

Actualmente ya de vacaciones luego que LA Galaxy no lograra clasificar a los playoffs de la MLS, Zlatan Ibrahimovic fue entrevistado por el medio inglés 'Four Four Two' y no perdió la oportunidad de tirarle un palo a la Premier League.

“Me gustó la Premier League. La encuentro muy motivante y emocionante. Tiene mucha atención en el mundo, a pesar de que creo que está sobrevalorada en la calidad individual y la parte técnica. Pero el ritmo es muy alto. Incluso, si eres el mejor jugador, sino puedes manejar el ritmo, no vas a triunfar”, sostuvo 'Ibra'.

En esa misma línea, Ibrahimovic sacó pecho por callar muchas bocas que consideraban que iba a fracasar en la Premier League. “Cuando llegué, todos decían que lo hice en silla de ruedas, pero yo puse a todos los que me criticaron en silla de ruedas. Tienen suerte de que no llegué 10 años antes, porque si logré esto a esta edad, imáginate a los 25 años”, sentenció.

EL DATO:

Zlatan Ibrahimovic anotó 29 goles con el Manchester United durante su estancia de temporada y media.