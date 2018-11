Diego Haro sobre la final de la Libertadores: "Estoy preparado para asumir este tipo de retos"

Para muchos peruanos ha caído por sorpresa su designación para la primera final de la Copa Libertadores. Diego Haro será el cuarto árbitro en la Bombonera y LÍBERO conversó con él previo a su viaje a Argentina. El Boca vs River lo espera y el juez nacional no le corre al reto. "Es premio a mi esfuerzo", nos dijo. Se siente preparado.

Por Diego Sotomayor Soto

¿Dónde recibiste la noticia?

- Llegaba a un supermercado junto a mi sobrino y me llegó un correo de Conmebol donde al abrirlo me di por sorpresa estar entre los siete árbitro.

Dices "sorpresa", osea no te lo esperabas...

- La verdad me sorprendió, pero estoy preparado para asumir este tipo de retos. Estar muy atento, concentrado y con mucho respeto porque el trabajo arbitral es un trabajo en equipo.

¿Y cuál fue tu primera reacción?

- Abracé a mi sobrino! Eso me llenó de orgullo pero ahora toca cambiar el chip rápido y saber a dónde vamos a realizar nuestro trabajo.

¿A quién se lo dedicas?

- A mis hijos, mis padres, mi señora, mis hermanas y mi hermano que siempre estuvieron apoyándome en las buenas y en las malas.

El nivel arbitral es muy criticado en el fútbol peruano. ¿Ustedes los árbitros desde adentro cómo lo toman?

- Vamos por un buen camino. Está en nosotros mismos tal vez alcanzar un nivel muy alto. Tenemos también a gente joven detrás de nosotros que también quiere hacer historia en su momento.

Muchos te ven como un enemigo. ¿Por qué crees?

- Sí lo he notado, pero no te sabría responder. No entiendo eso.

¿Y eso te molesta o lo tomas deportivamente?

- Molesta porque esas reacciones e insultos no quedan en la cancha. A veces no miden que nosotros también tenemos familia, que nuestros hijos pueden ser fastidiados en el colegio por compañeros y profesores, y lo que ocurre en un estadio debe quedar en el estadio, pero esto se lleva muchas veces a la vida personal.

¿Sientes que las críticas son injustas?

- Siempre hay críticas y críticas. Respeto las que vienen con respeto y no manchan tu honra, pero las que vienen ya metiendo a tu familia y atacando tu honra, simplemente me da desazón y pensar que no se conoce en sí como llega una persona a lograr objetivos a largo plazo. Todo llega al que sabe esperar.

¿Qué les dirías a todos los que te critican?

- Jamás dije nada. A estas alturas tampoco les diré nada. No es mi estilo hablar por mí.

¿Qué le falta al fútbol peruano por mejorar?

- Pienso que los jugadores podrían creer en ellos mismos, que pueden ser grandes protagonistas sin poner como excusa qué tal o cual árbitro está dirigiendo. Estoy convencido que cuando se proponen hacer grandes partidos lo hacen.

Te voy a poner en aprietos... ¿Hincha de que equipo eres?

- De los árbitros...solo somos cuatro en campo, más un asesor arbitral en tribuna y ahora con el VAR, somos siete más dos asesores.

Cuéntales a los lectores que eres docente...

- Trabajé tres años en un colegio (mi ex colegio de secundaria - Parroquial Santa Cruz). Ahí trabajé como auxiliar de secundaria y luego pase a enseñar el curso de Educación por el Trabajo - Contabilidad. Aun estudio contabilidad también. Ya no te digo más porque luego todos me van a ir a jugar, ja, ja, ja...

¿Qué te decían tus alumnos todos los lunes?

- Era un día de preguntas: porqué penal, porqué la tarjeta amarilla, porqué la roja, etc. Más aún si les dirigía a sus equipos...

Algunos de tus colegas suelen pedir camisetas después de los partidos, ¿harás lo mismo en la Bombonera?

- No. No se puede. Es más está prohibido por FIFA. Tampoco lo haría.

A propósito y la última, ¿cómo estás físicamente?

- Muy bien, trabajo a doble turno para siempre estar acto. El cuidado que debemos de tener los árbitros es primordial.

Si el árbitro principal se lesiona, tú como cuarto árbitro lo reemplazarias. ¿Qué te parece?

- Que te puedo decir. Esperemos que no pase. El trabajo de nosotros va a ser en grupo.

Gracias por la nota. Entiendo que muchas veces ustedes prefieren no hablar con la prensa previo a los partidos...

- Bueno sí. Casi siempre preferimos no declarar.