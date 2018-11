Boca Juniors vs. River Plate: el día que Luis Miguel alentó al 'Xeneize' en 'La Bombonera'

El Boca Juniors vs. River Plate despierta pasiones en todas partes del mundo y ni los mismos artistas internacionales escapan a la fiebre del superclásico. En ese contexto, la prensa internacional recordó la vez en la que Luis Miguel, ídolo de la música latinoamericana, visitó la mítica 'Bombonera' para alentar al Boca Juniors.

El hecho sucedió hace 30 años, el 'Sol de México' se encontraba de gira en Buenos Aires y se animó a visitar el barrio de La Boca. Según contó Matías McCluske, exrepresentante del cantante por más de 10 años, 'Luismi' asistió a un partido del cuadro boquense en donde vibró con los goles del 'azul y oro'.

"Conseguimos unas entradas para la platea alta de La Bombonera y, aunque él no era ningún fanático del fútbol, ni lo dudó. Le encantó la idea de ir (...) Se puso un gorro de lana, una bufanda y los anteojos más grandes que tenía. Era irreconocible. En un gol de Boca, típico de la cancha, el que estaba adelante se dio vuelta y le dio un tremendo abrazo. Luismi no entendía nada, se moría de risa y me dijo: ‘si supiera que me está abrazando a mí... Después se clavó un Paty y una Coca, espectacular", reveló McCluske para el diario Olé.

Tras estas declaraciones, todo hace indicar que esta tarde 'Micky' será un 'bostero' más desde donde se encuentre.