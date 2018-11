Ex seleccionado de Nueva Zelanda revela vínculo que lo une con el Perú

Hace un año, la euforia se apoderaba de las calles de todo el país luego de que la Selección Peruana consiguiese su clasificación a un Mundial tras más de tres décadas. El rival, Nueva Zelanda, fue testigo de la emoción que producía el histórico logro de la 'Bicolor'. Y uno de sus jugadores guardaba un especial vínculo con nuestro país, el cual fue revelado recientemente.



Se trata del defensa Andrew Durante, quien habló con El Comercio y recordó la efervescencia que produjo la clasificación de la 'Bicolor' en el pueblo peruano.



"Ver cómo luce una nación futbolera fue otro nivel, no lo había visto nunca. Fue muy especial. Obviamente podíamos sentir el sufrimiento de la gente por haberse perdido tantos mundiales. Fue increíble ver la alegría de todos los peruanos. En ese momento quizás no lo pensé, pero ahora, viendo hacia atrás, fue asombroso", señaló.



“Para ser honesto, no sabía mucho del Perú o de Lima antes del partido. Ir fue una experiencia totalmente nueva. Si bien algunas cosas me decepcionaron un poco como los cohetes que tiraron frente a nuestro hotel, creo que demostró el nivel de importancia que tenía para el país. Pero todos fueron muy amables (...)", agregó el defensa neozelandés.



Tras ello, Durante, quien renunció a la Selección de Nueva Zelanda tras el repechaje mundial, compartió una curiosa información familiar que lo une al Perú.



“En realidad no me había dado cuenta de los lazos que tenía con Perú. Pensaba que mi abuelo solo había nacido allá y de inmediato había vuelto a Australia, pero estudió allá, hablaba español, fue un giro bastante curioso”, reveló.



Cabe recordar que Perú le ganó a Nueva Zelanda hace un año en Lima por 2-0, con lo cual aseguraba el cupo de vuelta a una Copa del Mundo tras una ausencia que se prolongó por 35 años.