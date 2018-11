Xavi sobre el regreso de Neymar: “Veo cero posibilidades de que regrese al Barcelona”

En los últimos días ha venido circulando un rumor desde España que señala el posible regreso del astro brasileño del PSG, Neymar, al Barcelona de España. El ex atacante de Santos no tuvo una buena salida del club catalán ante de concretar su traspaso al cuadro parisino.

Esta situación sería el principal motivo por el cual Xavi Hernández, ex astro de Barcelona, ve poco probable el regreso del atacante brasileño al cuadro catalán: "No creo que Neymar vuelva al Barcelona, ya que no salió del todo bien. Leo mucha prensa pero veo cero posibilidades de que él regrese, más allá de que me parece que es una bomba como futbolista.

“Si se pone las pilas, madura y trabaja, estará cerca de Cristiano Ronaldo y Messi. Me parece que es un líder dentro del campo, pues está capacitado para ser decisivo y relevante", añadió el campeón del mundo con España.

Asimismo, se animó a comentar sobre el rendimiento de Ousmane Dembélé y sus últimos actos de indisciplina en Barcelona: "Dembélé es joven y comprendo que aún no explote todo su talento individual, le cuesta. Tiene que hacer muchas cosas bien pero ya lo hemos visto marcar diferencias. Necesita tiempo, todavía tiene 21 años y en el Barcelona uno necesita por lo menos una temporada de adaptación, más aún si es extranjero. Me parece un futbolista con mucho talento".

EL DATO

Xavi Hernández fue campeón del mundo con España en el Mundial Sudáfrica 2010 así como de la Eurocopa 2008 y 2012.