Liverpool: el noble gesto de Mohamed Salah con James Milner que ya da la vuelta al mundo [VIDEO]

El gesto de Mohamed Salah con su compañero y capitán del equipo James Milner, es para aplaudir. El delantero egipcio se mandó tres goles en el aplastante triunfo de visita del Liverpool 4-0 sobre el Bournemouth por la fecha 16 de la Premier League para luego felicitar a Milner.

Acabado el compromiso, el 'Faraón' fue elegido como el 'Man of the Match'; sin embargo 'Mo' decidió no recibir el premio, el delantero decidió otorgárselo a James Milner en una suerte de homenaje por los 500 partidos que cumplió en la Premier.

El hecho fue registrado por las cámaras de TV que transmitieron el partido y desde entonces, las redes sociales no pararon de felicitar al goleador por tan noble gesto.